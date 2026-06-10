CASTELLI – CAMIÓN CON 72 TERNEROS VOLCÓ EN CASTELLI Y DECENAS DE ANIMALES ESCAPARON

Un siniestro vial ocurrido en la noche de este martes movilizó a efectivos policiales y personal rural en la prolongación de calle Salta y calle Norte, donde un camión que transportaba ganado vacuno sufrió un despiste y posterior vuelco de su acoplado. Juan José Castelli, 9 de junio de 2026

Según informó la Comisaría Primera de Juan José Castelli, el hecho fue reportado alrededor de las 20:00 horas. Al arribar al lugar, personal policial constató que un camión Scania 310, conducido por Jeremías Dellamea, de 21 años y domiciliado en Colonia Popular, había protagonizado el incidente mientras trasladaba un total de 72 terneros.

Como consecuencia del vuelco del acoplado, una gran cantidad de animales logró escapar del lugar, generando un importante operativo para su localización y agrupamiento. Afortunadamente, el conductor resultó ileso y no se registraron personas lesionadas.

Ante la situación, se solicitó la colaboración del Departamento Rural y Ambiental, cuyos efectivos se abocaron a la tarea de reunir el ganado disperso en la zona.

Asimismo, personal de la División Criminalística realizó las pericias correspondientes y se labró el acta de constatación para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro.

La causa fue caratulada como “Supuesto despiste y vuelco” y tomó intervención la Fiscalía de Investigación Penal N° 1, a cargo del doctor Gerónimo Roggero, en carácter de subrogante. Las actuaciones continúan en curso.

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