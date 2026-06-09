¿SE SUSPENDE ARGENTINA VS. ISLANDIA? LLUEVE TORRENCIALMENTE EN ALABAMA
Una intensa lluvia inunda el Jordan-Hare Stadium de Auburn. Pese a los charcos y a que el agua no cesa, la organización aún no se ha pronunciado oficialmente.
A tres horas del amistoso entre Argentina e Islandia, que comenzará a las 22:00 de nuestro país, un diluvio azota el Jordan-Hare Stadium de Auburn. Aunque la organización aún no emitió un comunicado oficial, en Estados Unidos rige el estricto protocolo Weather Delay, que obliga a suspender el evento ante cualquier amenaza de actividad eléctrica.
Cabe señalar que, pasadas las 16:00 (hora local), un diluvio inundó el césped del Jordan-Hare Stadium en Auburn y formó cascadas en sus tribunas. Al estar en una zona de clima tropical cercana a Florida, el estadio cuenta con un sistema de drenaje de primer nivel mundial, pero para que funcione, primero debe parar de llover.
En este sentido, los meteorólogos advierten sobre el riesgo de inundaciones repentinas hasta las 19:45 hora local, apenas quince minutos antes del pitazo inicial, lo que complicaría seriamente el ingreso de los hinchas al estadio. Aunque el pronóstico indica que la tormenta cesará a la hora del partido y la organización mantiene el cronograma vigente sin cambios oficiales, la preocupación está latente.
Este escenario revive los temores del Mundial de Clubes del año pasado, confirmando que el clima será un factor crítico durante la Copa del Mundo. Debido a las condiciones meteorológicas típicas de varias sedes estadounidenses en esta época y a los estrictos protocolos de seguridad locales, es muy probable que el torneo sufra interrupciones y postergaciones ante la mínima amenaza de actividad eléctrica.
Probables formaciones de Argentina vs. Islandia
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Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel o Nicolás Capaldo, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
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Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.
Datos del partido: dónde verlo en vivo, hora y árbitro
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Hora: 22:00 (hora de Argentina).
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Televisión: TyC Sports.
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Árbitro: Rosendo Mendoza.
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Estadio: Jordan-Hare Stadium, Alabama (Estados Unidos).