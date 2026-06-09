ESTE FIN DE SEMANA SE REALIZARÁ LA 4ª EDICIÓN DE LA MARATHON FEST 2026 SINERGIA ROLLERS EN EL PARQUE DE LA DEMOCRACIA

El evento, que se desarrollará el 13 y 14 de junio, contará con 376 participantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Habrá clínicas de patinaje, recorridos urbanos, espectáculos musicales, mapping nocturno y transmisiones en vivo por YouTube.

La presidente del Instituto de Turismo del Chaco, Verónica Mazzaroli, presentó este martes, junto al presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud, la 4ª edición de la Marathon Fest 2026 Sinergia Rollers, que se llevará adelante los días 13 y 14 de junio en el Parque de la Democracia de Resistencia.

La competencia reunirá a 376 patinadores provenientes de distintos puntos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, consolidándose como uno de los eventos deportivos y turísticos más importantes de la región.

Durante la presentación, Mazzaroli destacó el crecimiento sostenido de la propuesta e invitó a la comunidad a acompañar las actividades previstas para ambas jornadas. Además de la competencia deportiva, el evento incluirá clínicas de patinaje, recorridos urbanos creativos, shows musicales, un espectáculo de mapping nocturno y transmisiones en vivo a través de plataformas digitales. “Es un evento con gran impacto turístico que trasciende la competencia en sí misma”, sostuvo la titular de Turismo, quien además valoró el trabajo realizado por la asociación civil organizadora encabezada por Ricardo Kuc.

En ese sentido, remarcó que la Marathon Fest Sinergia Rollers se ha convertido en uno de los eventos que mayor ocupación hotelera genera en la capital chaqueña. “Desde el Instituto realizamos un monitoreo constante de la ocupación hotelera real que producen los eventos que acompañamos. La maratón siempre llena plazas con sus participantes, familiares y acompañantes”, afirmó.

Asimismo, agradeció el acompañamiento de los distintos organismos que participan en la organización, entre ellos el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Resistencia, Lotería Chaqueña y el Instituto de Turismo, que trabaja de manera permanente en la promoción de eventos que fortalecen el posicionamiento de la provincia como destino turístico.

Por su parte, el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud, resaltó el impacto económico que genera este tipo de iniciativas y ratificó el acompañamiento del organismo provincial. “La cantidad de inscriptos para esta edición se ha triplicado en relación con años anteriores”, señaló, al tiempo que felicitó a los organizadores por el crecimiento alcanzado.

A su turno, el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Resistencia, Fabián Maffei, indicó que el municipio brindará apoyo logístico y operativo, especialmente en materia de ordenamiento y control del tránsito, para garantizar la seguridad de todos los participantes.

Además, destacó que el intendente Roy Nikisch declaró de interés municipal esta edición de la Marathon Fest 2026, en reconocimiento a su importancia deportiva, turística y social.

Del lanzamiento participaron también la vicepresidenta del Instituto de Turismo, Virginia Zacarías; los representantes de la asociación civil organizadora, Ricardo Kuc y Marthina Meana; el coordinador de Deportes, Dante Niclis; y autoridades municipales y provinciales.

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