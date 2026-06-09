PAMPA  ALMIRÓN ESCLARECIERON UN ROBO RURAL Y RECUPERARON ARMAS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE CAMPO

Un hombre fue aprehendido y secuestraron una motocicleta junto a numerosos bienes denunciados como robados en establecimientos rurales de la zona.

Efectivos de la Comisaría de Pampa Almirón lograron esclarecer un robo ocurrido en predios rurales de Colonia El Perdido, tras una investigación iniciada a partir de la denuncia de los encargados de dos campos ubicados a unos 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Pampa Almiron.

La intervención se originó luego de que personal de la Comisaría de Selvas del Río de Oro demorara el paso de una motocicleta Gilera SMX 200, conducida por un hombre de 35 años domiciliado en Resistencia. Durante la inspección, los uniformados hallaron una importante cantidad de elementos de dudosa procedencia, entre ellos dos escopetas, cartuchos de distintos calibres, machetes, cuchillos, lazos, riendas, monturas, cabezales, cojinillos, herramientas y otros accesorios utilizados en tareas rurales.

Posteriormente, los encargados de los establecimientos afectados denunciaron que desconocidos violentaron los candados de acceso a los predios y sustrajeron diversos bienes de las viviendas existentes en el lugar. Tras el reconocimiento correspondiente, parte de los elementos secuestrados fueron identificados como pertenecientes a los damnificados.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de General San Martín, el conductor de la motocicleta fue notificado de su aprehensión en la causa por supuesto robo. Asimismo, se ordenó la entrega de los bienes reconocidos a sus propietarios y la realización de las diligencias periciales correspondientes en el lugar del hecho.

Los elementos secuestrados y el aprehendido quedaron a disposición de la Justicia.

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