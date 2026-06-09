INGRESO FRUSTRADO AGENTES DETECTARON COCAÍNA OCULTA EN ALIMENTOS DESTINADOS A UN DETENIDO

La sustancia fue hallada durante una requisa de rutina en una comisaría de Resistencia. Una mujer fue notificada de actuaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Durante un control preventivo realizado este martes en una dependencia policial de Resistencia, efectivos detectaron tres envoltorios con cocaína ocultos entre alimentos que habían sido llevados para un detenido.

El hallazgo se produjo durante la requisa de rutina de los elementos entregados para una persona alojada en una unidad policial. Ante la situación, se dio intervención a personal de la Dirección General de Consumos Problemáticos, que realizó las pruebas de campo correspondientes.

Los análisis confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 0,5 gramos, por lo que la sustancia fue secuestrada.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 1, la mujer que trasladó los alimentos fue notificada de las actuaciones por presunta infracción a la Ley N° 23.737.

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