ES OFICIAL: SALA DE 3 AÑOS SERA OBLIGATORIO

Axel Kicillof oficializó la universalización de la sala de 3 años desde 2027 en la provincia de Buenos Aires.

Como parte de las medidas que anunció el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la apertura del 154º período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, este viernes se dispuso avanzar con la universalización de la educación inicial para niños y niñas de 3 años, una política que comenzará a implementarse a partir del ciclo lectivo 2027.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 158/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial bonaerense, y establece que la provincia adoptará las medidas necesarias para garantizar el acceso a la sala de 3 años en todo el territorio.

La norma, que lleva la firma del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Gobierno Carlos Bianco, dispone que la Dirección General de Cultura y Educación será el organismo encargado de implementar las acciones necesarias, a partir del análisis de la oferta educativa existente y de la proyección demográfica en cada distrito.

Además, se establece que se priorizarán las zonas con mayores índices de vulnerabilidad socioeconómica, con el objetivo de asegurar igualdad real de oportunidades, calidad pedagógica y equidad territorial.

«Es una decisión más en el marco de nuestro propósito principal: garantizar en toda la Provincia el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad desde los 3 hasta terminar la universidad», dijo el mandatario en su mensaje ante senadores y diputados.