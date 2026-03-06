CUATREROS EN EL INTERIOR CHAQUEÑO EN SENDAS INTERVENCIONES: RECUPERAN UNA TERNERA ROBADA Y SECUESTRAN MÁS DE 90 KILOS DE CARNE EN ALLANAMIENTOS POR ABIGEATO
Un operativo de la División Operaciones Rurales de Machagai permitió recuperar un animal vacuno presuntamente sustraído y secuestrar una importante cantidad de carne durante allanamientos realizados este viernes en el marco de una causa por supuesto abigeato.
El primer procedimiento comenzó alrededor de las 9:30 en un campo ubicado en el Lote 41 de Colonia Aborigen. Allí, un hombre de 42 años, alertó a los Agentes Rurales, tras descubrir un corte en el alambrado perimetral de su propiedad de unas 150 hectáreas.
Por ello, personal de la Sección Rural Machagai, al recorrer el lugar se detectaron rastros de dos caballos que aparentemente habían sido utilizados para trasladar un animal vacuno atado a la cincha. A partir de esos indicios se organizó un rastrillaje con efectivos montados y a pie que permitió seguir las huellas durante aproximadamente cinco kilómetros.
Durante la búsqueda, los uniformados hallaron una ternera, atada a un árbol dentro del mismo campo, aduciendo el damnificado que no era de su propiedad. De igual modo fue secuestrada. Poco después determinan que la misma habría sido denunciada como sustraída desde otro campo.
Ante esta situación, intervino la Fiscalía Rural y Ambiental de Machagai, dispuso la restitución del animal a su propietario, además de continuar con las tareas investigativas para identificar a los responsables.
En otro hecho, en el marco de otra causa por abigeato, la Policía realizó dos allanamientos a las 10:30, por orden del Juzgado de Garantías de Presidencia Roque Sáenz Peña.
El primero se llevó a cabo en una vivienda del barrio Sarmiento de esa ciudad, donde los efectivos secuestraron más de 90 kilogramos de carne vacuna en distintos cortes, entre ellos carne molida, milanesas, costillar, menudencias y otros trozados. El veterinario policial que intervino en el lugar determinó que la carne no era apta para consumo humano.
Además, en el procedimiento se secuestró una camioneta Toyota Hilux blanca que se encontraba estacionada en la vía pública y presentaba manchas rojizas similares a sangre en la caja, lo que podría vincularla con el hecho investigado.
El segundo allanamiento se realizó en un domicilio del paraje Bajo Hondo, también en Sáenz Peña, aunque en ese lugar el resultado fue negativo.