EL GOBIERNO PROMULGÓ LA REFORMA LABORAL Y RIGE DESDE HOY

La Ley de Modernización Laboral fue publicada en el Boletín Oficial a una semana de haber sido aprobada en el Senado.

Esta mañana, el Gobierno oficializó la Ley de Modernización Laboral en una semana de aprobarse en el Senado de la Nación. La medida, conocida como “reforma laboral”, se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial bajo la Ley Nº 27.802, por lo que comienza a regir a partir de hoy, viernes 6 de marzo de 2026.