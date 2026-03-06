APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS 2026: TIEMPOS DE BALANCES Y PROYECCIÓN

El evento se llevó adelante en el SUM del Centro Integrador Comunitario y contó con la participación de autoridades de distintos organismos locales y público en general.

En la apertura de las Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de nuestra localidad, el intendente Marcelo Angione presentó un balance de gestión sobre lo realizado durante el periodo 2025, atravesado por un contexto nacional y provincial complejo y con la decisión política de mantener un Estado local presente y eficiente.

En esta ocasión, el discurso del jefe comunal estuvo centrado en las políticas sociales encabezada desde las distintas áreas municipales, haciendo principal hincapié en Desarrollo Humano, Ambiente y Obras Públicas, Modernización, Educación y Catastro.

En Desarrollo Humano, se subrayó la inversión con recursos propios para garantizar mejoras habitacionales, medicamentos, traslados, y atención profesional, reafirmando el compromiso con una comunidad más justa e inclusiva. Desde otra perspectiva, se puso en valor el programa municipal “La Muni en tu Barrio”, programa que descentraliza y facilita a nuestros vecinos la cercanía para realizar sus trámites.

La Educación ocupó un lugar central en el mensaje, con una inversión sostenida en infraestructura escolar y mantenimiento edilicios tanto en el casco urbano como en las escuelas rurales; También se destacó la apuesta a la educación superior, y la articulación con el IES “Humberto D. Fortín” para la formación profesional y el acompañamiento a estudiantes. Es importante destacar que este año la institución tiene el récord de preinscriptos en la Tecnicatura Superior en Construcción de Obras Civiles, con un total de 180 personas, marcando un rumbo en la calidad educativa que ofrece dicha casa de estudios.

Desde el área de Catastro, se está llevando adelante un proyecto ambicioso para que nuestros vecinos puedan obtener su título de propiedad y a la vez organizar el ejido urbano de nuestra comunidad; en este sentido se vienen buscando las formas y mecanismos para la regularización dominial de todos los barrios que faltan, exigiendo respetar normas y reglas municipales en construcciones, aperturas de calles, e implementar un nuevo registro actualizado de titulares de propiedad de en catastro local.

Desde el enfoque integral de desarrollo, se remarcó que la Obra Pública cumple un rol clave como herramienta de inclusión, generación de empleo y mejora de la calidad de vida. En ese marco, se mencionaron las distintas acciones de trabajos que se realizaron, donde se destacan: Las refacciones en la Comisaría local, las refacciones del cementerio local, las refacciones del edificio municipal, la inversión en luminarias led para los distintos barrios de la localidad, limpieza de desagües y canales centrales, refacción de plaza central y plazoletas, el plan de reordenamiento urbano. Otro de los puntos destacados fue la puesta en valor del trabajo articulado con la Cooperativa de Agua Potable para mejorar el sistema de agua potable, con nuevas perforaciones, trabajos de sectorización de la red y colocación de tanques, orientados a garantizar el suministro en todos los sectores de la ciudad, especialmente durante los meses de mayor demanda.

Por último, se remarcó el trabajo de modernización y adaptación a los tiempos en que vivimos como sociedad; En ese marco, destacó la reorganización y modernización de nuestro municipio, incorporando herramientas y sistemas que mejoran la gestión y los servicios para nuestros vecinos. Entre estas acciones se destacan la instalación de cámaras de seguridad, la implementación de la página web institucional, la digitalización y una nueva modalidad para la emisión de carnets y permisos, la incorporación de diversos sistemas de gestión y sistemas internos que mejoran la funcionalidad del personal y la implementación del recibo de sueldo digital para los trabajadores municipales, siendo pioneros en la zona, una vez más.

En el cierre de su mensaje, el intendente reafirmó la decisión de continuar consolidando un Estado municipal cercano, presente y comprometido con las necesidades de la comunidad. Asimismo, destacó la importancia de sostener el diálogo institucional y el trabajo conjunto con las distintas instituciones y sectores de la sociedad, entendiendo que el desarrollo de la localidad se construye con planificación, responsabilidad y una visión compartida de futuro. Finalmente, ratificó el compromiso de su gestión de seguir impulsando políticas públicas que fortalezcan el crecimiento, la inclusión y el bienestar de todos los vecinos.

