SECHEEP JUAN JOSE CASTELLI COMUNICADO URGENTE – TRABAJO PROGRAMADO 07 DE MARZO DE 2026
La empresa SECHEEP, a través de la Gerencia Zona Norte, informa a la comunidad de Juan José Castelli que se realizará un trabajo programado en la red eléctrica, debidamente autorizado bajo Licencia Nº 26-3275.
📅 Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026
⏰ Horario: desde las 06:30 hasta las 09:00 horas
🔧 Trabajos a realizar:
- Cambio de postes por columnas
- Reemplazo de postes en mal estado
- Tareas de poda preventiva
Para llevar adelante estos trabajos se realizará la apertura de la línea L2C de la Estación Transformadora Castelli 33 kV.
⚠️ Zonas afectadas:
El corte del servicio eléctrico afectará al área comprendida entre las calles 25 de Mayo, Belgrano y España, desde Remedios de Escalada hasta Avenida Leandro N. Alem, además de los siguientes sectores:
- Reserva Sur
- Barrio 17 de Octubre
- Barrio Aeropuerto
- Barrio Sarmiento
- Quinta 94
- Quinta Sanso
- Quinta 62
👷 Responsables del trabajo:
- Jefe de Consigna: Leonardo Bogado
- Jefe de Trabajo: José Mariano Villarreal
- Operador: Joaquín Marcon
- Recepción: Facundo Sredzinski
Desde la empresa solicitan a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el horario del corte, recordando que estas tareas tienen como objetivo mejorar la calidad del servicio y la seguridad de la red eléctrica.