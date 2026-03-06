SECHEEP JUAN JOSE CASTELLI COMUNICADO URGENTE – TRABAJO PROGRAMADO 07 DE MARZO DE 2026

La empresa SECHEEP, a través de la Gerencia Zona Norte, informa a la comunidad de Juan José Castelli que se realizará un trabajo programado en la red eléctrica, debidamente autorizado bajo Licencia Nº 26-3275.

📅 Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

⏰ Horario: desde las 06:30 hasta las 09:00 horas

🔧 Trabajos a realizar:

Cambio de postes por columnas

Reemplazo de postes en mal estado

Tareas de poda preventiva

Para llevar adelante estos trabajos se realizará la apertura de la línea L2C de la Estación Transformadora Castelli 33 kV.

⚠️ Zonas afectadas:

El corte del servicio eléctrico afectará al área comprendida entre las calles 25 de Mayo, Belgrano y España, desde Remedios de Escalada hasta Avenida Leandro N. Alem, además de los siguientes sectores:

Reserva Sur

Barrio 17 de Octubre

Barrio Aeropuerto

Barrio Sarmiento

Quinta 94

Quinta Sanso

Quinta 62

👷 Responsables del trabajo:

Jefe de Consigna: Leonardo Bogado

Leonardo Bogado Jefe de Trabajo: José Mariano Villarreal

José Mariano Villarreal Operador: Joaquín Marcon

Joaquín Marcon Recepción: Facundo Sredzinski

Desde la empresa solicitan a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el horario del corte, recordando que estas tareas tienen como objetivo mejorar la calidad del servicio y la seguridad de la red eléctrica.

