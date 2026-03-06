Sáb. Mar 7th, 2026

SECHEEP JUAN JOSE CASTELLI COMUNICADO URGENTE – TRABAJO PROGRAMADO 07 DE MARZO DE 2026

por Redaccion J 4 horas atrás

La empresa SECHEEP, a través de la Gerencia Zona Norte, informa a la comunidad de Juan José Castelli que se realizará un trabajo programado en la red eléctrica, debidamente autorizado bajo Licencia Nº 26-3275.

📅 Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026
Horario: desde las 06:30 hasta las 09:00 horas

🔧 Trabajos a realizar:

  • Cambio de postes por columnas
  • Reemplazo de postes en mal estado
  • Tareas de poda preventiva

Para llevar adelante estos trabajos se realizará la apertura de la línea L2C de la Estación Transformadora Castelli 33 kV.

⚠️ Zonas afectadas:
El corte del servicio eléctrico afectará al área comprendida entre las calles 25 de Mayo, Belgrano y España, desde Remedios de Escalada hasta Avenida Leandro N. Alem, además de los siguientes sectores:

  • Reserva Sur
  • Barrio 17 de Octubre
  • Barrio Aeropuerto
  • Barrio Sarmiento
  • Quinta 94
  • Quinta Sanso
  • Quinta 62

👷 Responsables del trabajo:

  • Jefe de Consigna: Leonardo Bogado
  • Jefe de Trabajo: José Mariano Villarreal
  • Operador: Joaquín Marcon
  • Recepción: Facundo Sredzinski

Desde la empresa solicitan a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el horario del corte, recordando que estas tareas tienen como objetivo mejorar la calidad del servicio y la seguridad de la red eléctrica.

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com