PREOCUPACIÓN EN JUAN JOSÉ CASTELLI POR POSTES A PUNTO DE CAER EN LA VÍA PÚBLICA

La ciudad de Juan José Castelli, en la provincia del Chaco, vuelve a enfrentar situaciones de riesgo en la vía pública debido al mal estado de algunos postes instalados en distintos sectores de la ciudad.

En esta oportunidad, vecinos alertaron sobre la presencia de al menos dos postes que se encuentran inclinados y con peligro de caída sobre la calle Juan Manuel de Rosas, en el barrio Sarmiento. Las imágenes registradas muestran claramente el deterioro de estas estructuras, lo que genera preocupación entre los residentes y quienes transitan habitualmente por la zona.

Es importante aclarar que estos postes no pertenecen a la empresa energética SECHEEP, sino que corresponderían a la empresa Telecom u otras compañías que prestan servicios de comunicación.

Cabe recordar que días atrás ya se había registrado la caída de un poste en la calle Santa María, a pocos metros del Club Sarmiento, situación que puso en evidencia el estado de algunas de estas estructuras.

Además, este medio ya había advertido anteriormente sobre el deterioro de otros postes en la ciudad, incluso uno ubicado en plena arteria de la Avenida General Güemes.

Ante esta situación, vecinos solicitan a las empresas responsables que realicen una revisión urgente de las estructuras para evitar posibles accidentes y garantizar la seguridad de peatones y conductores.

