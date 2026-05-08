ZDERO RECIBIÓ A LA EMBAJADORA DE PARAGUAY Y SE AVANZA EN UNA AGENDA ESTRATÉGICA DE INTEGRACIÓN

El gobernador de la provincia, Leandro Zdero, recibió a la embajadora de Paraguay, Helena Concepción Felip Salazar, y al cónsul Fabio López, en una reunión de trabajo orientada a fortalecer los vínculos históricos, comerciales y culturales entre pueblos hermanos.

Del encuentro participaron también la secretaria de Coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño; el secretario General de Gobernación, Julio Ferro; el ministro de Hacienda, Alejandro Abraam y el presidente de la Agencia Chaco, Martín Braillard Poccard. Durante la reunión se avanzó en una agenda conjunta enfocada en potenciar el comercio regional y consolidar al Chaco como una herramienta estratégica para el desarrollo, la integración y la generación de nuevas oportunidades para las empresas de la región.

En ese marco, el gobernador Leandro Zdero destacó la importancia de que la provincia se consolide como el hub logístico del Cono Sur, aprovechando la ubicación estratégica del territorio chaqueño y su infraestructura de conectividad.

Los puertos chaqueños sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay y la conectividad ferroviaria fueron señalados como herramientas fundamentales para fortalecer la integración regional, impulsar una verdadera conexión bioceánica y generar una logística más eficiente, competitiva y sustentable para el norte argentino y Paraguay.

Asimismo, el mandatario provincial remarcó que el Chaco posee el potencial necesario para transformarse en un nodo clave para el movimiento de mercaderías, integrando mercados, reduciendo costos logísticos y mejorando la competitividad de las economías regionales.

Durante el encuentro también se analizaron mecanismos para fortalecer la llegada de inversiones paraguayas a la provincia y facilitar que más empresas chaqueñas puedan exportar y comercializar sus productos y servicios en Paraguay.

Finalmente, las autoridades dialogaron sobre intercambio cultural e invitaron a la representación diplomática paraguaya a participar de la Bienal del Chaco, reafirmando la importancia de continuar construyendo una relación basada en la cooperación, la integración y el crecimiento compartido.

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