Talleres vs. Belgrano, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026: hora, formaciones y TV

Sin embargo, algunas derrotas en la recta final le impidieron conseguir una ubicación más favorable para los playoffs. Esa situación ahora lo obliga a disputar el clásico en condición de visitante, aunque dentro de un escenario neutral como el Kempes, donde se espera una presencia masiva de hinchas de ambos clubes. Apostó a un estilo práctico y ordenado, muy identificado con la impronta histórica de Zielinski.

El último antecedente entre ambos se dio hace pocas semanas durante la fase regular del mismo torneo y terminó igualado sin goles. Aquel encuentro fue muy trabado y con pocas situaciones claras, una muestra de la tensión y el respeto con el que suelen disputarse los clásicos cordobeses.

Talleres vs. Belgrano, por el Torneo Apertura: probables formaciones

Talleres : Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Mateo Cáceres, Matías Galarza; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Mateo Cáceres, Matías Galarza; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Emiliano Rigoni, Santiago Longo o Franco Vázquez, Ulises Sánchez, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán, Franco Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Talleres vs. Belgrano: otros datos