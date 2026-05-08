TALLERES VS. BELGRANO, POR LOS OCTAVOS DE FINAL DEL TORNEO APERTURA 2026: HORA, FORMACIONES Y TV
La T y el Pirata chocarán en un duelo cargado de historia, tensión y la ilusión de avanzar en la pelea por el campeonato argentino.
La provincia de Córdoba volverá a vivir una jornada especial con una nueva edición del clásico entre Talleres y Belgrano, esta vez con un ingrediente todavía más fuerte: el ganador avanzará a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes y promete paralizar a toda la ciudad por la rivalidad histórica y el contexto competitivo en el que llegan ambos equipos.
La T afrontará este compromiso luego de una fase regular positiva que le permitió terminar cuarto en la Zona A con 26 puntos. El equipo dirigido por Carlos Tevez consiguió recuperar protagonismo en el fútbol argentino después de una temporada anterior muy complicada, en la que incluso debió mirar de cerca la tabla del descenso. Con una identidad más agresiva y una mejora marcada en el funcionamiento colectivo, logró volver a posicionarse entre los protagonistas del campeonato.
El conjunto cordobés encontró regularidad en varios pasajes del torneo y construyó una campaña sólida que ahora buscará ratificar en un partido de máxima exigencia emocional. Tevez consiguió imprimirle carácter a un plantel que venía golpeado y que necesitaba recuperar confianza. Más allá de algunos altibajos inevitables, Talleres mostró momentos de muy buen fútbol y se apoyó en la fortaleza de su localía para sumar puntos importantes durante la primera parte del certamen.
Belgrano, por su parte, llega a este clásico con la intención de dar otro golpe importante en el torneo. El equipo conducido por Ricardo Zielinski también sumó 26 unidades, aunque finalizó quinto en la Zona B debido a la diferencia de gol y otros criterios de desempate. El Pirata tuvo una campaña muy competitiva y durante varias fechas se mantuvo entre los mejores equipos de su grupo.
Sin embargo, algunas derrotas en la recta final le impidieron conseguir una ubicación más favorable para los playoffs. Esa situación ahora lo obliga a disputar el clásico en condición de visitante, aunque dentro de un escenario neutral como el Kempes, donde se espera una presencia masiva de hinchas de ambos clubes. Apostó a un estilo práctico y ordenado, muy identificado con la impronta histórica de Zielinski.
El último antecedente entre ambos se dio hace pocas semanas durante la fase regular del mismo torneo y terminó igualado sin goles. Aquel encuentro fue muy trabado y con pocas situaciones claras, una muestra de la tensión y el respeto con el que suelen disputarse los clásicos cordobeses.
Talleres vs. Belgrano, por el Torneo Apertura: probables formaciones
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Mateo Cáceres, Matías Galarza; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Emiliano Rigoni, Santiago Longo o Franco Vázquez, Ulises Sánchez, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán, Franco Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Talleres vs. Belgrano: otros datos
- Hora: 16:30.
- Estadio: Mario Alberto Kempes.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: Hernán Mastrángelo.
- TV: ESPN Premium.