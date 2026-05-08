LA DECISIÓN QUE TOMÓ RIVER LUEGO DE LA EXPULSIÓN A SANTIAGO BELTRÁN ANTE CARABOBO
El Millonario considera injusta la expulsión del arquero en Venezuela, ya que el árbitro interpretó mal la jugada, y buscará que le retiren la sanción.
River todavía sigue analizando todo lo que dejó la agónica victoria frente a Carabobo en Venezuela por la Copa Sudamericana 2026. Más allá del festejo final por el gol de Maximiliano Salas en tiempo de descuento, en el club quedó una fuerte bronca por la expulsión de Santiago Beltrán, una jugada que consideran mal resuelta por el árbitro paraguayo Derlis López y que ahora intentarán revertir mediante una apelación formal.
El episodio ocurrió a cinco minutos del cierre del encuentro, cuando el arquero salió lejos de su área para disputar una pelota con Joshuan Berríos. En primera instancia, López sancionó infracción y mostró tarjeta amarilla, pero luego fue llamado desde el VAR para revisar la acción. Tras observar la jugada nuevamente, decidió cambiar la sanción y expulsó al arquero del Millonario por considerar que había evitado una ocasión manifiesta de gol.
La decisión generó un inmediato enojo dentro del banco riverplatense y también entre los dirigentes que acompañaron a la delegación en Venezuela. Desde el club entienden que la roja directa no correspondía porque había otros futbolistas con posibilidades concretas de intervenir en la jugada, un detalle reglamentario clave para determinar si efectivamente existía una ocasión clara de gol.
Según trascendió después del partido, el propio árbitro explicó ante representantes del club que tomó la decisión basándose justamente en esa interpretación. Sin embargo, consideran que hubo un error arbitral importante y ya comenzaron a preparar la apelación con el objetivo de intentar dejar sin efecto la suspensión del arquero. La situación tomó todavía más dramatismo porque el equipo de Eduardo Coudet ya había realizado las cinco modificaciones permitidas.
La victoria permitió que River continúe como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana y quede muy bien posicionado de cara a la clasificación a la siguiente ronda. El equipo de Coudet alcanzó los 10 puntos y logró sacar una diferencia importante sobre sus perseguidores en una zona que venía extremadamente pareja.
Más allá del triunfo, la expulsión de Beltrán dejó preocupación puertas adentro porque el arquero viene siendo una de las figuras del semestre. El juvenil ya había tenido actuaciones determinantes en otros partidos de la Sudamericana, incluyendo el penal que le atajó a Bragantino en Brasil y varias intervenciones claves para sostener resultados en momentos delicados.
De hecho, en River consideran que el arquero atraviesa uno de sus mejores momentos desde que comenzó a tener continuidad en Primera División. En las últimas semanas, incluso, los hinchas comenzaron a destacar públicamente su crecimiento y su importancia dentro de un equipo que sufrió varios problemas defensivos durante el semestre.