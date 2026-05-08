EL PROBABLE EQUIPO TITULAR QUE PARARÍA CLAUDIO ÚBEDA PARA QUE BOCA RECIBA A HURACÁN

Mientras tanto, Fernando Rodríguez aparecerá como tercera opción dentro de la lista de convocados. El juvenil viene trabajando habitualmente con el plantel profesional y continúa sumando experiencia dentro de la estructura del primer equipo.

Más allá de la duda en el arco, Úbeda dejó señales claras en la práctica formal de fútbol. El entrenador decidió devolverle la titularidad a varios futbolistas que habían sido preservados o rotados durante los últimos encuentros y prepara una formación muy similar a la considerada ideal dentro del plantel.

Una de las principales novedades será el regreso de Adam Bareiro. Su ingreso se dará en reemplazo de Milton Giménez, quien igualmente dejó una buena imagen en los últimos partidos y hasta convirtió un gol ante Central Córdoba.

En defensa, volverá a presentar su línea habitual con Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. Durante los encuentros recientes, varios suplentes respondieron de buena manera, algo que Úbeda considera uno de los grandes avances conseguidos durante este último tramo de trabajo.

El mediocampo tampoco tendría modificaciones. Leandro Paredes continuará siendo el eje futbolístico del equipo acompañado por Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Aranda. Justamente Ascacíbar aparece bajo la lupa después de su expulsión ante Barcelona, aunque el cuerpo técnico decidió respaldarlo y mantenerlo dentro de la estructura principal.

Otra noticia positiva para Boca fue la recuperación de Ánder Herrera. El español volvió a entrenarse con normalidad y estará disponible como alternativa desde el banco de suplentes, aportando experiencia y jerarquía en un momento clave de la temporada.

El equipo que paró Claudio Úbeda en Boca de cara al duelo ante Huracán

Con este panorama, el equipo que probó Úbeda en la práctica estuvo conformado por Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Después de la caída en Ecuador, el club de la Ribera necesita reaccionar rápidamente y recuperar confianza. Por eso, el duelo frente al Globo aparece como una prueba importante tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico para un equipo que busca sostener su crecimiento en el torneo local mientras intenta dejar atrás el impacto de la Libertadores.