Rosario Central negó acreditaciones a periodistas de Independiente y el Gobierno de Santa Fe le soltó la mano

Pero el escándalo no terminó ahí. En medio de las críticas, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe publicó un comunicado oficial para despegarse completamente de la decisión tomada por Rosario Central.

“Ante las versiones difundidas sobre una supuesta imposibilidad de cobertura periodística para medios de Buenos Aires en el partido entre Rosario Central e Independiente, se aclara que dicha situación es totalmente ajena al Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe”, expresaron desde el organismo provincial.

Además, aclararon que la Provincia “cuenta con las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de todos los trabajadores de prensa debidamente acreditados” y afirmaron que “cualquier inconveniente responde exclusivamente a cuestiones organizativas ajenas al operativo de seguridad”.

El mensaje, firmado por Fernando Peverengo, director de Eventos Masivos, dejó expuesto que la negativa a acreditar medios partidarios visitantes no estuvo vinculada a restricciones impuestas por el operativo de seguridad provincial. Mientras la polémica sigue creciendo entre hinchas, periodistas y usuarios en redes sociales, Rosario Central continúa sin brindar explicaciones públicas detalladas sobre los motivos detrás de una decisión que generó un fuerte rechazo en el ambiente futbolero.