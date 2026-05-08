LA PICANTE CHICANA DEL BARCELONA AL REAL MADRID ANTES DEL DERBY Y EN MEDIO DE SU CRISIS
La picante chicana del Barcelona al Real Madrid antes del derby y en medio de su crisis
Lewandowski y Szczsny protagonizaron una escena en tono de broma durante una práctica y todo pareció una indirecta hacia el escándalo entre Valverde y Tchouaméni.
La previa del Clásico español suma cada vez más tensión, aunque en Barcelona el clima parece completamente opuesto al que atraviesa Real Madrid. Mientras el conjunto merengue continúa envuelto en conflictos internos, sanciones y peleas dentro del vestuario, en Cataluña reina un ambiente relajado y de confianza total de cara al partido que podría definir LaLiga este fin de semana.
En las últimas horas, un video protagonizado por Robert Lewandowski y Wojciech Szczsny durante un entrenamiento del culé se volvió viral en redes sociales y generó una enorme repercusión en España. Las imágenes muestran a los dos futbolistas polacos simulando una pelea en pleno campo de juego, lanzándose golpes de puño entre risas y en un evidente tono de broma.
Aunque la situación fue claramente distendida, rápidamente muchos medios y usuarios en redes interpretaron la escena como una chicana dirigida al Real Madrid, especialmente después del escándalo que protagonizaron Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el vestuario merengue durante los últimos días.
La publicación del video, difundida inicialmente por el diario Marca, no tardó en explotar en internet y alimentó todavía más la comparación entre los presentes completamente distintos que atraviesan ambos gigantes españoles. En Barcelona se respira tranquilidad, confianza y entusiasmo por una posible consagración, mientras que en Madrid el clima aparece marcado por las discusiones internas, los rumores de cambios y una crisis que parece profundizarse cada día más.
El equipo dirigido por Hansi Flick llega al Clásico en una posición ideal. Barcelona lidera cómodamente y este domingo podría proclamarse campeón nuevamente frente a su eterno rival en el Camp Nou. De hecho, al conjunto catalán le alcanzará apenas con un empate para asegurar matemáticamente el título y celebrar ante su público. Esa situación deportiva favorable parece haber generado un entorno mucho más relajado dentro del plantel blaugrana.
Del otro lado, el Merengue atraviesa horas extremadamente delicadas. La pelea entre Valverde y Tchouaméni derivó en una multa histórica de 500.000 euros para cada jugador y dejó todavía más expuestas las fracturas internas del vestuario. Incluso, el uruguayo terminó hospitalizado por un corte en la cabeza y no podrá estar presente en el Clásico debido al reposo indicado por los médicos.
Por eso, muchos interpretaron que la “pelea” simulada entre los futbolistas del Barcelona no fue casual y que escondía una provocación hacia el eterno rival en uno de sus momentos más sensibles de la temporada. Aunque desde el club catalán no hubo declaraciones oficiales sobre el episodio, la viralización del video convirtió rápidamente la escena en uno de los temas más comentados de la previa, a solo dos días del partido más esperado del fútbol español.