DESBARATAN UNA BANDA Y SECUESTRAN 66 VACUNOS ROBADOS

Tras una extensa investigación or abigeato, la Policía del Chaco desarticuló una presunta asociación ilícita dedicada al robo y adulteración de ganado. El operativo culminó con el secuestro de 66 animales vacunos, armas de fuego y la detención de al menos dos implicados.

La causa fue impulsada por la Fiscalía Rural de General San Martín junto al Departamento de Seguridad Rural de Machagai y la Sección Rural de Presidencia de la Plaza, tras detectarse hacienda de dudosa procedencia en el predio de la Sociedad Rural local.

A partir de allí, se desplegaron operativos cerrojo, controles y allanamientos que permitieron reconstruir el funcionamiento de la banda, que se dedicaba al traslado de ganado robado, adulteración de marcas y señales y ocultamiento de animales en distintos campos.

El primer golpe se dio el 16 de abril, cuando los investigadores interceptaron sobre la Ruta Nacional 16 un camión Volvo 370 que transportaba 26 bovinos. Tras pericias veterinarias, se detectaron irregularidades en varios animales y se secuestraron siete que presentaban marcas compatibles con el establecimiento «San Andrés S.A.».

Días después, el 20 de abril, los agentes localizaron otros nueve vacunos vinculados a la misma firma en una zona cercana a las vías férreas, a la altura del kilómetro 111 de la Ruta 16.

La investigación avanzó el 22 de abril con allanamientos simultáneos en Colonia El Palmar, sobre Ruta Nacional 16 y Ruta Provincial 7. Allí fueron inspeccionados 137 bovinos y se secuestraron otros 26 animales con señales adulteradas, marcas superpuestas o sin identificación legal.

Durante esos procedimientos también se incautaron armas de fuego —entre ellas revólveres, rifles y escopetas— además de caravanas y precintos que habrían sido utilizados para dar apariencia legal al ganado robado.

En el marco de la causa, una persona fue detenida durante los allanamientos y, cinco días más tarde, efectivos rurales capturaron a otro sospechoso que permanecía prófugo y tenía pedido de captura vigente.

Desde la Policía adelantaron que la investigación continúa y no se descartan nuevas detenciones.