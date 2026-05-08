CLAUSULA GATILLO: INTIMAN AL GOBIERNO PARA QUE ACTUALICE EL SALARIO DOCENTE

El gremio Federación Sitech afirmó este viernes que «el juicio para recobrar el cobro de la cláusula gatillo tuvo estos días avances importantes», y señaló que «salió una intimación para que en el plazo de treinta días hábiles, el Poder Ejecutivo remita al Poder Legislativo un proyecto de ley que actualice las remuneraciones docentes».

Desde el sindicato docente conducido por Eduardo Mijno recordaron que «el Superior Tribunal de Justicia, a mediados del mes de marzo, dispuso que la decisión de dejar de abonarla la cláusula gatillo es ilegal, que afecta el derecho fundamental al salario, que es incompatible con la dignidad de los trabajadores, y que por lo tanto el Poder Ejecutivo debe llevar adelante medidas en forma urgente para que el salario se recomponga por ley, de manera adecuada y suficiente, respetando su integridad».

En ese marco, Federación Sitech indicó que este viernes, la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia, que es el tribunal de origen y debe controlar que la sentencia se cumpla, dictó una resolución que «otorga el plazo de 30 días hábiles al Gobierno, para que presente un proyecto de ley cumpliendo con la sentencia judicial, y con los alcances que la misma impone, respetando el salario real».

«En caso de que no se cumpla, ya se aclaró que se van a imponer multas al Gobernador Zdero, quien será notificado de la intimación», afirmó el gremio.

«Entendemos que es un avance dentro de la disputa judicial que llevamos adelante, en conjunto con las luchas que venimos llevando a cabo con todo el arco gremial docente, y que debemos continuar en esa senda, en el entendimiento de que el círculo se cierra cada vez más para el Gobierno, que deberá cumplir con la decisión judicial», indicó la entidad.