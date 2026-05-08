BRINDAN CAPACITACIÓN SOBRE SALUD MENTAL A OFICIALES JEFES

Hoy se llevó a cabo una importante jornada de formación profesional denominada “Prevención y Abordaje de la Ansiedad, la Depresión y el Riesgo Suicida en el Personal Policial”. El encuentro tuvo lugar en el Salón Azul del Instituto Superior de Seguridad Pública, entre las 16 y las 17.30.

La capacitación, dictada por profesionales del Departamento de Servicios Sociales, estuvo dirigida específicamente a los integrantes del Curso de Perfeccionamiento para Oficiales Jefes 2026. El objetivo central fue dotar a los mandos superiores de herramientas técnicas para la detección temprana de señales de alerta y la regulación emocional dentro de sus equipos de trabajo.

Durante la disertación, se hizo hincapié en los protocolos de intervención inicial en situaciones de crisis dentro del ámbito laboral, buscando fortalecer el acompañamiento y la contención del personal. La actividad finalizó de manera exitosa, cumpliendo con el programa de formación continua previsto para las jerarquías policiales en materia de salud mental y bienestar institucional.

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