GENERAL SAN MARTIN ALLANAMIENTO POR NARCOMENUDEO TERMINA CON UNA MUJER DETENIDA Y SECUESTRO DE COCAÍNA

Esta tarde, personal de la División Drogas desbarató un punto de venta de estupefacientes en el Barrio San Ceferino, tras un operativo que culminó con el secuestro de dosis de cocaína y elementos de fraccionamiento.

El procedimiento comenzó alrededor de las 13:45 por orden del Juzgado de Garantías de la V Circunscripción, bajo la supervisión de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1. Durante el registro de la vivienda, los efectivos policiales hallaron un envoltorio de gran tamaño (tipo «bochón») y otras cinco dosis menores («bochitas»), que tras las pruebas de campo arrojaron un resultado positivo para cocaína, con un peso total de 16.1 gramos.

Además de la droga, los agentes incautaron una balanza de precisión con restos de sustancia, una tijera, dinero en efectivo por la suma de 20.000 pesos, un teléfono celular y una importante cantidad de recortes de polietileno, elementos habitualmente utilizados para el pesaje y distribución de la mercadería ilegal.

Por disposición de la magistratura interviniente, una mujer de 24 años que se encontraba en el domicilio fue notificada de su aprehensión bajo la causa «Supuesta Infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes».-

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