CASTELLI  INCAUTARON 25 TONELADAS DE QUEBRACHO COLORADO

Los transportistas no contaban con la guía forestal obligatoria para el transporte de los productos.

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Efectivos del Departamento Seguridad Rural de Juan José Castelli secuestraron esta tarde un cargamento de 25.000 kilos de rollos de Quebracho Colorado. El procedimiento se registró alrededor de las 16:50, cuando el personal policial realizaba recorridas preventivas por la intersección de la Ruta Provincial N° 9 y la Ruta Nacional Juana Azurduy. En ese punto, divisaron un camión Fiat 190.29 con acoplado estacionado sobre la banquina.

Al identificar al conductor, un hombre de 38 años domiciliado en Tres Isletas, los agentes solicitaron la documentación que avalara la carga de madera. El transportista manifestó no poseer los papeles requeridos por ley, por lo que se procedió al secuestro preventivo del chasis y el acoplado con la totalidad del producto forestal.

Intervención de Bosques

Conforme a lo dispuesto por la Delegación de Bosques local, el conductor fue notificado en infracción a la Ley 2079-R (Ley de Bosques).

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