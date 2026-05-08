RESISTENCIA UN HOMBRE FUE ACUSADO DE ROBAR ROPA EN UN LOCAL CÉNTRICO Y FUE DEMORADO

Personal de la División Caminantes intervino en un comercio ubicado sobre calle Remedios de Escalada.

Hoy, pasadas las 12, efectivos de la División Caminantes intervinieron en un hecho de “Supuesto Hurto” mediante una denuncia realizada por el propietario del comercio, quien informó que días atrás un sujeto ingresó al local, tomó varias prendas y escapó sin pagar a bordo de una motocicleta roja.

Tras tareas investigativas, los agentes realizaron un análisis de las cámaras de seguridad y material fotográfico, logrando identificar al presunto autor, un hombre de 40 años, que fue demorado en la vía pública. También secuestraron una motocicleta Corven Energy roja y un casco del mismo color, elementos que habrían sido utilizados al momento del hecho.

Finalmente, por disposición de la fiscalía interviniente, El demorado fue trasladado a la Comisaría Primera Metropolitana, donde quedó a disposición de la Justicia.

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