PROTOCOLO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE MARIO CARLOS ORTIZ, DE 80 AÑOS

Fue visto por última vez en la ciudad de Resistencia el pasado 5 de mayo de 2026.

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La Comisaría Octava Metropolitana, junto a la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, el Departamento Trata de Personas y otras unidades especiales, coordina un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad.

Mario Carlos Ortiz, de 80 años, mide aproximadamente 1,70 metros de altura, es de contextura delgada, tez morocha y, al momento de su desaparición, vestía un pantalón de buzo negro, una campera rompeviento negra y ojotas deportivas.

En el marco del protocolo de búsqueda, efectivos policiales realizan rastrillajes estratégicos en diferentes sectores, delimitando zonas para el despliegue de canes adiestrados y drones de alta tecnología. Asimismo, se llevan adelante controles en centros asistenciales, verificando de manera permanente el ingreso de personas en hospitales, comedores y merenderos del área metropolitana. Además, se mantiene una comunicación fluida y constante con familiares y allegados desde el primer momento.

Los efectivos policiales también recorren la vía pública realizando pegatinas y distribución de panfletos en distintos barrios, con el objetivo de difundir la imagen de Mario y lograr que llegue a la mayor cantidad de vecinos posible.

Pedido de colaboración

Se solicita a la comunidad prestar especial atención a personas mayores que pudieran encontrarse desorientadas en la vía pública. Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser de utilidad para lograr el reencuentro de Mario.

Ante cualquier información, comunicarse de inmediato al servicio de emergencias 911, a la Comisaría Octava de Resistencia o a la unidad policial más cercana.

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