RESISTENCIA AGENTES RECUPERARON UNA BICICLETA SUSTRAIDA TRAS UN OPERATIVO POLICIAL

Efectivos de la Comisaría Séptima Metropolitana recuperaron un rodado 29 denunciado como robado en el barrio Llaponagat.

Personal de la Comisaría Séptima Metropolitana recuperó una bicicleta que había sido denunciada como sustraída en la ciudad de Resistencia, en el marco de una causa por “Supuesto Hurto”.

La denuncia fue realizada por una mujer de 31 años, quien manifestó que el miércoles en horas de la tarde dejó estacionada su bicicleta en el garaje de su domicilio, ubicado en el barrio Llaponagat. Sin embargo, este jueves en horas de la mañana al a salir de su vivienda, constató que el rodado ya no se encontraba.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal del Servicio Externo inició tareas investigativas y obtuvo información sobre un hombre que intentaba comercializar una bicicleta de similares características en inmediaciones del barrio Italo Argentino.

Los agentes se dirigieron hasta la intersección de pasaje Fortín Loma Negra y calle Julio Tor, donde observaron a un ciudadano desplazándose en una bicicleta con características similares a la denunciada. Al notar la presencia policial, el individuo abandonó el rodado y se dio a la fuga por los pasillos del barrio Villa Libertad.

Posteriormente, los uniformados verificaron que se trataba de la bicicleta sustraída, rodado 29, por lo que procedieron a su secuestro y traslado a la comisaría.

La bicicleta previa acreditación será entregada a su propietaria. En paralelo, avanza la investigación para dar con el autor del hecho.

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