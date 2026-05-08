En el día de hoy se realizó una reunión para tratar la logística del Operativo Impenetrable, articulado con la Subsecretaría de Articulación y Políticas Públicas del sector de Desarrollo Humano de la Provincia del Chaco, coordinada por la doctora Elsa Beatriz Leiva, junto al coordinador regional Fernando Bogel, el facilitador del Ñachec de Villa Río Bermejito Luis Mancini, y el facilitador del Ñachec de El Espinillo.

Dicho operativo dará inicio el día lunes 11 de mayo del año 2026, con el objetivo de fortalecer el trabajo territorial y brindar respuestas a nuestra comunidad.

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