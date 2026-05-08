EL MENSAJE DE MÁXIMO KIRCHNER EN LA PREVIA A SU OPERACIÓN PROGRAMADA: «LOS CIRUJANOS HARÁN LO QUE SABEN»

Máximo le pidió «especialmente» a su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, que no asistiera a acompañarlo para evitar que ella tuviera que solicitar permisos especiales al Poder Judicial, dado que actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario.

Uno de los cirujanos, hincha de Estudiantes de La Plata, le aseguró al diputado que podrá recibir el alta para ver el partido del próximo domingo desde su casa.

Se espera que, tras finalizar el procedimiento, el hospital emita un parte médico oficial con más información sobre su evolución.

Casación revisará si el atentado contra Cristina Kirchner debe ser considerado femicidio

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió habilitar la revisión de la condena dictada contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de homicidio de la exvicepresidenta Cristina Kirchner, al hacer lugar a un recurso de queja presentado por el Ministerio Público Fiscal.

Con el voto de los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, Casacion hizo lugar al recurso de queja y habilitó la revisión para determinar si existió femicidio.

Según la resolución, el tribunal decidió “HACER LUGAR al recurso de queja deducido y CONCEDER el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal” .

De este modo, la Cámara abre la instancia para analizar la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6, que había condenado a Sabag Montiel a diez años de prisión y a Uliarte a ocho.

En ese fallo, el tribunal oral había considerado a Sabag Montiel autor de “homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa” , mientras que Uliarte fue condenada como partícipe necesaria del mismo delito. Sin embargo, la fiscalía cuestionó que no se haya aplicado la agravante vinculada a la violencia de género.

El planteo fue impulsado por la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), quien sostuvo que el hecho debe analizarse bajo la figura de femicidio.

En su alegato, la fiscal Gabriela Baigún dio por probada la responsabilidad de Sabag Montiel y Uliarte por el delito de homicidio triplemente agravado por alevosía, por haber sido perpetrado mediante violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa.