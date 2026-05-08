DESARTICULARON UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA Y SECUESTRARON 66 VACUNOS EN UNA INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO ABIGEATO

La Fiscalía Rural de General San Martín, junto al Departamento de Seguridad Rural de Machagai y la Sección Rural de Presidencia de la Plaza, logró desarticular una banda involucrada al abigeato que operaba en distintos departamentos de la provincia.

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La investigación comenzó el pasado 15 de abril, tras información obtenida sobre la existencia de animales vacunos de dudosa procedencia en el predio de la Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza. A partir de allí, se desplegaron operativos cerrojo, controles y allanamientos que permitieron establecer el modus operandi de la banda, basado en el traslado de ganado robado, adulteración de marcas y señales, y ocultamiento de animales en distintos campos de la zona.

En la primera intervención ocurrido el 16 de abril, los efectivos detectaron que animales habrían salido desde el predio de la Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza, logrando interceptar sobre Ruta Nacional N° 16, a la altura del kilómetro 138, un camión Volvo modelo 370 conducido por un hombre de aproximadamente 35 años, que transportaba 26 animales vacunos. Tras el control técnico veterinario, determinaron irregularidades en varios bovinos, procediéndose al secuestro de siete animales que presentaban similitudes con la marca del establecimiento “San Andrés S.A.”. Tras recabar información, identificaron a los supuesto autores del hecho.

Posteriormente, el 20 de abril, los investigadores tomaron conocimiento de que uno de los sospechosos habría soltado animales vacunos en inmediaciones de Ruta Nacional N° 16, kilómetro 111, hacia la zona de las vías férreas. Allí, el personal rural logró localizar nueve bovinos con diseños de marca y señal pertenecientes al establecimiento “San Andrés S.A.”.

Luego, el 22 de abril, se realizaron allanamientos simultáneos en inmuebles ubicados sobre Ruta Nacional N° 16 y Ruta Provincial N° 7, en Colonia El Palmar. Durante el operativo se inspeccionaron 137 animales vacunos y se secuestraron 26 bovinos por presentar distintas irregularidades, entre ellas falta de contramarca, señales inconsistentes, animales orejanos y marcas adulteradas o superpuestas. Además, en uno de los predios se incautó un animal con marca de interés para la investigación.

Durante esos procedimientos también fueron secuestradas varias armas de fuego —entre revólveres, escopetas y rifles— además de caravanas y precintos presuntamente utilizados para intentar dar apariencia legal a animales de origen ilícito. En esa instancia, una persona fue detenida.

Cinco días después, efectivos del Departamento de Seguridad Rural de General San Martín lograron la aprehensión de otro implicado que permanecía prófugo y contaba con pedido de captura en la causa.

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