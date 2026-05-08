MANUEL ADORNI ABRIÓ UNA CONFERENCIA DE PRENSA PARA LUIS CAPUTO Y MARCELA MONTEOLIVA SIN RESPONDER PREGUNTAS

La estrategia de cambiar el eje de la discusión no tuvo así el efecto buscado y Adorni reclamó a los periodistas que limiten sus preguntas al súoper RIGI que anunció Caputo y al operativo anti narco que describió Monteoliva.

El Jefe de Gabinete enfrenta investigaciones por un presunto crecimiento patrimonial superior al 500% en dos años, viajes de lujo y la compra de inmuebles.

Salieron a la luz fotos de cómo quedó la casa que Manuel Adorni compró en Indio Cuá tras las refacciones

La casa que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compró en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, se transformó arquitectónicamente y quedó en el centro de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, que pone el foco en cómo se financió esa costosa transformación, ya que no estaría respaldada por los ingresos declarados por el funcionario. Las refacciones que costaron 245.000 dólares.

En el marco de la causa, se conocieron las primeras imágenes de cómo quedó la propiedad. Hasta ahora se habían conocido registros del proceso de la obra -que estuvo a cargo del contratista que declaró como testigo en Comodoro Py, Matías Tabar-, pero no el resultado final.

En la casa se renovó desde el césped hasta los muebles, la galería, aberturas y estructura del hogar. Foto: Infobae.

Las imágenes de la reforma terminada fueron obtenidas por el periodista de Infobae, Manuel Jove y evidencian lo mismo que los papeles que presentó el constructor ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo: la casa se hizo prácticamente a nuevo.

El contratista Tabar declaró bajo juramento, que en una primera etapa el ministro coordinador le había encargado la remodelación de la entrada y el garage, tirar abajo la galería del patio trasero y construir una nueva y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini o similar, cambio de puertas, revestimiento y mejoras en escalera, una nueva parrilla, renovación de la cocina —mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

Así quedó la parrila terminada, junto con lo que sería un horno Tromen. Foto: Infobae.

La pileta, además, se climatizó y fue rellenada para hacerla menos profunda, y para esto se usó revestimiento de piedra en el interior y mármol travertino en el exterior. También se le agregó una cascada en uno de sus laterales, por lo que el entonces vocero pagó 3.500 dólares.

También hay registrados cinco pedidos de carpintería: uno del 14 de diciembre por 8.000 dólares, otro del 20 de diciembre por 6.400 dólares, otro del 3 de abril por 19.000 dólares, un cuarto el 26 de junio por 7.500 y el último el 1 de julio por 3.300 dólares.

Así estaba la casa de Manuel Adorni durante las refacciones, antes de que se tire abajo la galería para construir una nueva. Foto: Infobae.

El funcionario le delegó al contratista la coordinación con proveedores de todos los rubros, por lo que pasó a ser un administrador general de la obra: pedía presupuestos, se los transmitía a Adorni, recibía el dinero en efectivo y luego pagaba las compras.

Siempre en negro y en efectivo, Manuel Adorni le entregó al contratista 55.000 dólares a fines de 2024 y el resto de los 245.000 lo pagó al año siguiente, en cuotas de distintos montos: 30.000 dólares en abril, 100.000 en mayo, 30.000 en junio, 50.000 en julio y quedó debiendo 20.929 para cuando terminaron las refacciones. Según el testigo, Adorni se puso al día poco después, siempre con la misma modalidad de pago.