HOSPITAL DE FONTANA: EL GOBIERNO PROVINCIAL INCORPORÓ EQUIPAMIENTOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El Hospital “Luis Fleitas” de Fontana recibió un moderno equipo fijo de Rayos X, adquirido mediante un convenio con Fonplata. Además, se incorporó un moderno colposcopio destinado a fortalecer la atención ginecológica y la prevención del cáncer de cuello uterino.

Este viernes, el gobernador de la provincia, Leandro Zdero, encabezó la entrega de nuevos equipamientos médicos al Hospital “Luis Fleitas” de Fontana, acompañado por el ministro de Salud, Sergio Rodríguez; el intendente Fernando Cuadra; la directora Karina Martínez y junto a todo el personal del nosocomio. La incorporación de más tecnología apunta a fortalecer la capacidad de atención y ampliar el acceso de la comunidad a servicios esenciales de salud.

Durante la actividad, Zdero destacó la importancia de continuar fortaleciendo el sistema sanitario provincial mediante la incorporación de tecnología y herramientas que permitan mejorar la calidad de atención. “Seguimos fortaleciendo nuestro sistema de salud con equipamiento de alta calidad que viene acompañado de un proceso de modernización y digitalización para avanzar hacia una atención más eficiente”, expresó.

Asimismo, valoró el trabajo que viene realizando el Hospital “Luis Fleitas”, especialmente en las áreas vinculadas al cuidado de la salud de la mujer y los controles preventivos. “Es extraordinario el avance que viene teniendo este hospital. Estos equipamientos permiten mejorar el sistema sanitario, atender más pacientes, reducir tiempos y brindar una atención mucho más eficiente”, sostuvo el mandatario.

Por su parte, el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, señaló que la incorporación del equipo de Rayos X forma parte de una planificación estratégica destinada a fortalecer la red sanitaria provincial y descentralizar la atención de los hospitales de mayor complejidad. “Fontana tiene una población muy importante y necesita contar con más respuestas sanitarias cerca de la casa de la gente. Estamos trabajando para descongestionar los hospitales de mayor complejidad y acercar soluciones a cada comunidad”, afirmó.

Además, adelantó que próximamente el hospital también incorporará nuevo equipamiento de laboratorio para ampliar su capacidad de resolución sanitaria.

Rodríguez también remarcó que el Gobierno provincial viene desarrollando un amplio plan de fortalecimiento hospitalario en distintos puntos del Chaco, mediante la entrega de tecnología para quirófanos, radiología, prevención del cáncer de cuello uterino y camas hospitalarias.

A su turno, el intendente Fernando Cuadra celebró la incorporación del equipamiento y agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial. “Es un día muy importante para nuestra comunidad y para el sistema de salud de Fontana. Incorporar tecnología permitirá brindar estudios más eficientes y mejorar la atención para todos los vecinos”, expresó.

Finalmente, la directora del Hospital “Luis Fleitas”, Karina Martínez, destacó la importancia de contar con un equipo de Rayos X de última generación, señalando que permitirá resolver una demanda histórica de la comunidad. “Muchas personas debían trasladarse a otros lugares para realizarse esta práctica. Hoy este equipo viene a resolver una necesidad muy importante para nuestra población”, afirmó.

Además, valoró la incorporación del colposcopio para fortalecer la atención ginecológica y aseguró que la nueva tecnología permitirá realizar estudios de manera más rápida, efectiva y con menor exposición a radiación. “Es un equipo moderno, ágil y efectivo que mejora tanto el trabajo de los profesionales como la atención a los pacientes”, concluyó.

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