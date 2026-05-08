RESISTENCIA SECUESTRAN DINERO Y PRENDAS TRAS INVESTIGACIÓN POR ROBO A MANO ARMADA

Tras el análisis de cámaras de seguridad y un reconocimiento fotográfico, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores del hecho. Durante los procedimientos se secuestraron prendas de vestir y dinero en efectivo.

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El hecho ocurrió el pasado 2 de mayo en el Barrio Juan Bautista Alberdi. Los damnificados denunciaron que los delincuentes sustrajeron alrededor de 2 millones de pesos, teléfonos celulares y otros elementos de valor, utilizando un automóvil Chevrolet Prisma gris para darse a la fuga. A partir de ello, efectivos División Delitos Contra la Propiedad iniciaron las tareas investigativas.

Luego del relevamiento de cámaras de seguridad y del análisis del material fílmico, los investigadores lograron establecer características de los sospechosos. Posteriormente, mediante el reconocimiento en el álbum de detenidos del Departamento de Investigaciones, una de las víctimas identificó a uno de los presuntos autores, quien tendría domicilio en otra provincia. Asimismo, se logró individualizar a un segundo implicado.

Allanamiento y secuestros

Este mediodía, personal de la División Delitos Contra la Propiedad, con apoyo del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE), llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en la intersección de avenida Intendente Borrini y calle San Pedro.

En el lugar, que sería frecuentado por los sospechosos, se procedió al secuestro de prendas de vestir, entre ellas jeans y zapatillas que coincidirían con las observadas en las cámaras de seguridad el día del robo.

Además, se incautaron 80 mil pesos en efectivo y elementos utilizados para ocultar la identidad, como una gorra negra con detalles amarillos y un barbijo blanco, presuntamente empleados por los autores para cubrir sus rostros.

La investigación continúa con el objetivo de lograr la detención de los involucrados en la causa, caratulada como “Supuesto Robo a Mano Armada con Privación Ilegítima de la Libertad”, bajo intervención de la Fiscalía Penal en turno.

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