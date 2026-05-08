Sáb. May 9th, 2026

ESTADOS UNIDOS PUBLICA IMÁGENES INÉDITAS DE OVNIS Y VIDA EXTRATERRESTRE

por Redaccion J 5 horas atrás

Más de 160 archivos desclasificados por orden de Donald Trump revelan «encuentros con aliens» en distintas partes del planeta Tierra y en misiones a la Luna.

El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos informó de un fenómeno aéreo no identificado (UAP

El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos informó de un fenómeno aéreo no identificado (UAP, por sus siglas en inglés) cerca de Japón en 2024

El gobierno de Estados Unidos publicó este viernes más de 160 de archivos e imágenes confidenciales sobre relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos anómalos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNIS) tanto en la Tierra como en misiones a la Luna.

La medida fue ordenada por el presidente Donald Trump con el objetivo de brindar transparencia sobre información relacionada a la existencia de vida extraterrestre y Fenómenos Anómalos No Identificados. El mandatario consideró que se trata de “asuntos complejos, pero sumamente interesantes e importantes” para la población mundial.

Un militar estadounidense informó haber avistado un UAP (fenómeno aéreo no identificado) mientras operaba en el espacio aéreo de África en 2025

Un militar estadounidense informó haber avistado un UAP (fenómeno aéreo no identificado) mientras operaba en el espacio aéreo de África en 2025

En total, 161 documentos entre fotos, videos y audios fueron compartidos por el Departamento de Guerra y están relacionados con avistamientos de ovnis que datan de hace casi 80 años. Los archivos desclasificados sobre OVNSI ya se encuentran accesibles en la página oficial del Departamento de Guerra estadounidense.

Presencia de un UAP (fenómeno aéreo no identificado) cerca de Grecia, volando directamente sobre el océano hacia tierra en octubre de 2023

Presencia de un UAP (fenómeno aéreo no identificado) cerca de Grecia, volando directamente sobre el océano hacia tierra en octubre de 2023

Entre los documentos publicados el viernes se incluyeron videos de objetos de aspecto extraño grabados en los cielos de Grecia, Irak, Japón, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos a lo largo de décadas.

Fotograma de un vídeo que muestra un UAP (fenómeno aéreo no identificado) sobrevolando Oriente Medio en mayo de 2022

Fotograma de un vídeo que muestra un UAP (fenómeno aéreo no identificado) sobrevolando Oriente Medio en mayo de 2022

También se publicó una gran cantidad de informes de inteligencia y expedientes del FBI que incluían testimonios de testigos presenciales y reportes públicos sobre posibles avistamientos a lo largo de los años.

En 2020, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos informó avistamientos de UAP (fenómenos aéreos no identificados) en el sur de ese país

En 2020, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos informó avistamientos de UAP (fenómenos aéreos no identificados) en el sur de ese país

OVNIS en la Luna: el reporte del Apolo 17

Los archivos también incluyen una transcripción del reporte de los astronautas del Apolo 17 en 1972: «Partículas o fragmentos muy brillantes, o algo que pasa flotando mientras maniobramos... Parece el 4 de julio desde la ventana… Son fragmentos muy irregulares y angulares que están dando vueltas», indicaron en aquel entonces.

Imagen de la misión Apolo 17 a la Luna en 1972, con un recuadro en la parte superior derecha que muestra tres luces

Imagen de la misión Apolo 17 a la Luna en 1972, con un recuadro en la parte superior derecha que muestra tres luces

Entre otras, una de las fotografías adjuntas muestra tres puntos que parecen flotar en formación triangular sobre la superficie de la Luna. El pie de foto indica que «no hay consenso sobre la naturaleza de la anomalía», pero afirma que un nuevo análisis preliminar sugiere que podría tratarse de un «objeto físico».

Fotograma de un vídeo grabado cerca de los Emiratos Árabes Unidos en octubre de 2023, en el que se observa un fenómeno aéreo no identificado (FANI)

Fotograma de un vídeo grabado cerca de los Emiratos Árabes Unidos en octubre de 2023, en el que se observa un fenómeno aéreo no identificado (FANI)

La mayoría de las fotos son imágenes en baja calidad que reflejan puntos luminosos o dudosas figuras. Otros archivos solo incluyen recortes de diarios sobre supuestos avistamientos de ovnis que datan de la década de 1950.

Imagen infrarroja de un objeto no identificado sobre el oeste de Estados Unidos en diciembre de 2025

Imagen infrarroja de un objeto no identificado sobre el oeste de Estados Unidos en diciembre de 2025

Tras esta primera entrega de 162 archivos, se espera que se realicen más publicaciones de manera progresiva conforme se localicen, revisen y desclasifiquen nuevos documentos, algunos de los cuales solo existen en formato físico.

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