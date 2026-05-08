EL GOBIERNO PROVINCIAL ACOMPAÑÓ EL LANZAMIENTO DEL PREMIO A LAS ARTES VISUALES 2026

El Gobierno provincial acompañó este viernes el lanzamiento oficial del Premio a las Artes Visuales 2026, una iniciativa impulsada junto a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) que reconocerá a artistas en las disciplinas de pintura, escultura y artes textiles.

Las bases y condiciones ya se encuentran disponibles en el Centro Cultural Nordeste, ubicado en Arturo Illia 355 de la ciudad de Resistencia.

El certamen contará con una instancia regional y otra nacional. En la categoría regional podrán participar artistas nacidos en la región o con al menos dos años de residencia, mientras que en la categoría nacional podrán inscribirse artistas de cualquier provincia argentina bajo los mismos requisitos.

Durante el lanzamiento, el director del Centro Cultural Nordeste, Javier Vargas, destacó la importancia del premio como espacio de estímulo, visibilidad y desarrollo para artistas de todo el país. Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre la Universidad Nacional del Nordeste y el Nuevo Banco del Chaco, resaltando el aporte de ambas instituciones al fortalecimiento cultural de la provincia. “Se trata de un vínculo muy importante ya que fortalece la formación de la cultura y, a través de ella, de nuestra identidad provincial”, expresó.

También acompañó la presentación la vicepresidente del Instituto de Turismo, Virginia Zacarías, quien subrayó la articulación entre la universidad y la sociedad que genera este tipo de propuestas culturales.

Además, recordó que en la edición anterior participaron 140 artistas provenientes de 14 provincias argentinas.

Por su parte, la directora del Nuevo Banco del Chaco, Claudia Bernardi, convocó a continuar apoyando la industria cultural y alentó a la comunidad a recorrer las muestras de artistas locales exhibidas en distintas sucursales de la entidad bancaria.

El Premio a las Artes Visuales se consolida así como uno de los espacios culturales más importantes de la región, promoviendo la producción artística y fortaleciendo el vínculo entre la cultura, las instituciones y la comunidad.

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