BROTE DE HANTAVIRUS EN EL MV HONDIUS: CÓMO SERÁ EL OPERATIVO PARA REPATRIAR A LOS OCUPANTES DEL CRUCERO
España garantiza el aislamiento total de los pasajeros y organiza la repatriación bajo estrictos controles sanitarios.
El crucero neerlandés MV Hondius, que inició su travesía semanas atrás en la ciudad de Ushuaia, Argentina, se ha convertido en el epicentro de una severa crisis sanitaria global. Tras registrarse un brote de hantavirus que ya cobró la vida de tres personas y obligó a evacuaciones aéreas de urgencia hacia los Países Bajos, el buque se aproxima a las Islas Canarias. Frente al temor por la posible presencia de la cepa Andes, el Gobierno de España diseñó un dispositivo para repatriar a los turistas bloqueando cualquier contacto con la población.
De acuerdo a medios locales, el gobierno español va a coordinar el operativos con otras 22 naciones. La embarcación tiene prevista su llegada al puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, frente a las costas de África occidental, el domingo por la mañana, aseguró el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
«Ese mismo día vamos a tener aviones y podremos ya empezar a que estas personas lleguen (hasta ellos)«, explicó el funcionario. En los días anteriores, fuentes del Ministerio del Interior habían indicado que las evacuaciones comenzarían el lunes.
Un desembarco milimétrico desde el mar
Por exigencias sanitarias y políticas de las autoridades canarias, la embarcación no atracará directamente en el puerto de Granadilla, sino que fondeará en las aguas de Tenerife para ejecutar este operativo calificado como inédito. Según explicó el presidente de la Autoridad Portuaria local, el traslado de los turistas hacia tierra firme se realizará mediante pequeñas barcazas con un máximo de cinco ocupantes.
Los ciudadanos extranjeros serán entonces trasladados desde el aeropuerto a sus países de origen, indicó la ministra española de Sanidad, Mónica García. Se los subirá a un transporte colectivo, «con todos los protocolos sanitarios que se están estableciendo a nivel internacional y nacional», detalló.
Tras desembarcar, los pasajeros serán llevador directamente a la pista para subir a los aviones: «Sólo cuando se de el aviso de que el avión está listo para despegar, se va a bajar a la gente del barco«.
También serán repatriados aquellos que pudieran presentar algún síntoma, si no requieren atención médica urgente.
«Estamos tomando todas las decisiones que tengamos que tomar, siempre sabiendo que tenemos que valorar todos los escenarios posibles», resaltó la ministra en en conferencia de prensa.
El anuncio se dio luego del caso de una azafata neerlandesa que se presumía infectada y finalmente dio negativo en los tests de hantavirus. Esta mujer había viajado en un vuelo de KLM en el que iba una pasajera del crucero que luego murió.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, informó que la azafata que se encontraba hospitalizada en un centro médico de Ámsterdam con síntomas leves se le practicaron dos estudios.