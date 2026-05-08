TRUMP ANUNCIÓ UNA TREGUA DE TRES DÍAS ENTRE RUSIA Y UCRANIA: “LO PEDÍ YO MISMO”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes una tregua de tres días entre Rusia y Ucrania, luego de semanas de tensión y acusaciones cruzadas entre ambos gobiernos por incumplimientos al cese del fuego.

Según informó el mandatario estadounidense, el alto el fuego se extenderá del 9 al 11 de mayo y fue acordado directamente por los presidentes Vladimir Putin y Volodímir Zelenski.

“Me complace anunciar que habrá un alto el fuego de tres días (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Además, aseguró que la tregua incluirá “la suspensión de toda actividad cinética” y un intercambio de 1.000 prisioneros por cada país.

“Esta solicitud fue realizada directamente por mí, y agradezco enormemente que haya sido aceptada tanto por el presidente Vladimir Putin como por el presidente Volodimir Zelenski”, afirmó.

Trump sostuvo además que espera que esta medida sea “el principio del fin de una guerra muy larga, letal y arduamente librada”.

El anuncio se produjo pocas horas después de que Moscú y Kiev se acusaran mutuamente de violar una tregua unilateral de 48 horas impulsada por Rusia con motivo del Día de la Victoria, celebración que recuerda el triunfo soviético sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

El Ministerio de Defensa de Rusia denunció que Ucrania continuó atacando posiciones militares rusas durante el cese temporal anunciado por el Kremlin.

Por su parte, Zelenski acusó a Moscú de no respetar la tregua y aseguró que durante la madrugada se registraron “más de 140 ataques” rusos sobre posiciones ucranianas.

Tras el anuncio de Trump, el presidente ucraniano reaccionó rápidamente y ordenó a las fuerzas armadas no atacar la Plaza Roja durante el desfile militar por el Día de la Victoria previsto para el 9 de mayo.

Según un decreto difundido por la presidencia ucraniana, el área de la Plaza Roja quedará excluida temporalmente de las operaciones militares durante el desarrollo del acto oficial en Moscú.

Mientras tanto, Trump aseguró que continúan las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo definitivo que permita poner fin al conflicto iniciado en 2022.