CHACO PUEDE APUNTÓ A ANTECEDENTES DE FALSOS MÉDICOS EN LA PROVINCIA: “YA HABÍA PASADO EN 2022 Y 2023 Y NO HICIERON NADA”

Desde el Bloque “Chaco Puede” de la Cámara de Diputados hicieron la ampliación de la denuncia de manera inmediata tras tomar conocimiento del caso. La denominada «médica trucha» ya se encuentra detenida y a disposición de la Justicia chaqueña. Se trata de Lidia Mabel Ojeda, capturada en Buenos Aires. El Ejecutivo puso a disposición todos los recursos necesarios para esclarecer la situación y garantizar la respuesta institucional. Los legisladores del bloque remarcaron que Ojeda comenzó a ejercer en 2023, antes del inicio de la actual gestión de gobierno. En la denuncia se pidió que se incorporen todas las irregularidades referidas al caso, tanto lo de 2023, como a los casos que habrían ocurrido antes y no fueron resueltos.

También aseguraron que no es la primera vez que un hecho así ocurre en la provincia; durante 2022 y 2023 se registraron múltiples denuncias por el caso de Ariel Rodríguez, un médico sin matrícula válida que ejerció durante meses en varias localidades del interior, aparentemente utilizando la credencial de otro profesional, llegando a atender pacientes y recetar medicamentos. En aquel entonces, se señaló la presunta complicidad de autoridades locales que habrían ignorado deliberadamente la situación.

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