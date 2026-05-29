ZDERO ENTREGÓ EQUIPAMIENTO E INAUGURÓ LA NUEVA SEDE DEL DEPARTAMENTO DE INFANTERÍA

Este viernes, el gobernador entregó además un vehículo y equipamiento de seguridad para el personal policial.

El gobernador Leandro Zdero inauguró junto al ministro de Seguridad Hugo Matkovich y a la cúpula policial, el nuevo edificio propio del Departamento de Infantería de la Policía del Chaco, ubicado en la zona Oeste de Resistencia. En la oportunidad, además, anunció que en 60 días se sumará la División de Drogas Peligrosas al edificio contiguo.

Durante el acto, el mandatario provincial entregó un vehículo y equipamiento de seguridad al personal de la División y destacó el trabajo que viene realizando la fuerza policial. “Desde que asumimos la gestión trabajamos en un plan de seguridad que incluyó que las divisiones de seguridad tengan edificios acordes en los cuales desarrollar sus actividades”, expresó.

De esta manera, la División de Infantería cuenta por primera vez, desde su creación, con un edificio propio. “Donde hoy se emplaza este edificio eran galpones ocupados por el ex Ministerio de Desarrollo Social”, recordó Zdero, al tiempo que destacó el rol de la fuerza en el restablecimiento del orden público. “La División de Infantería fue la encargada de que no haya más piquetes en la provincia. Hoy estamos reconociendo y agradeciendo la labor de los agentes”, remarcó.

Asimismo, el gobernador subrayó la importancia de acercar la seguridad a los barrios mediante la instalación de nuevas dependencias policiales. “Siempre la población quiere una comisaría en sus barrios. En 16 años no se instaló ninguna comisaría tanto en la zona Sur como en la zona Norte de Resistencia, lugares donde la población creció muchísimo”, señaló.

Por su parte, el ministro de Seguridad Hugo Matkovich, acompañado del Jefe de Policía, Fernando Romero, celebró que el Departamento de Infantería pueda contar con instalaciones propias luego de 14 años de funcionamiento. “Estaban ejerciendo sus funciones en un edificio que se inundaba. Hoy estamos reconociendo la gran labor en el restablecimiento del orden social que realizaron desde que comenzó esta gestión provincial”, sostuvo.

En la misma línea, el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, destacó la importancia de que la División tenga su sede en un sector emblemático de la ciudad. “Es muy importante que nuestro personal cuente con un espacio digno para cumplir sus servicios. Son estas políticas públicas las que repercuten en la seguridad de nuestra sociedad”, concluyó.

Acompañaron esta actividad, la vicepresidente de Fiduciaria, María Barreto; el diputado provincial Iván Gyoker y demás autoridades de Seguridad.

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