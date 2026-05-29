CHACO CONFORMÓ LA MESA DE LA CADENA PORCINA PARA POTENCIAR EL DESARROLLO DEL SECTOR

Con apoyo nacional y articulación público-privada, el espacio busca fortalecer la producción, industrialización y comercialización porcina en toda la provincia.

El Gobierno del Chaco conformó la Mesa de la Cadena Porcina, una iniciativa que reúne a todos los actores vinculados a la producción porcina con el objetivo de potenciar el crecimiento y desarrollo del sector en la provincia. La propuesta cuenta con apoyo nacional y promueve una articulación público- privada entre pequeños, medianos y grandes productores, industrias, organismos técnicos, entidades crediticias y representantes institucionales, con el propósito de trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento de esta actividad productiva.

El subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción, Orlando Morán, destacó la importancia de la conformación de esta mesa y aseguró que representa “una oportunidad única de tener a toda la gente trabajando de manera articulada”.

En ese sentido, remarcó el acompañamiento de la Secretaría de Agricultura de la Nación y explicó que la primera reunión se realizó el jueves por iniciativa del gobernador Leandro Zdero, con la participación de productores de distintos sectores de la industria porcina, referentes sanitarios, organismos como INTA y SENASA, entidades crediticias, la senadora Silvana Schneider e intendentes.

Por su parte, la subsecretaria de Ganadería y Producción Animal, Mariela Kasko, señaló la importancia de potenciar la producción porcina, al considerar que se trata de la segunda proteína más consumida en el país. “Genera arraigo rural, devuelve vida al campo, genera empleo y movimiento en las comunidades produciendo un importante derrame económico”, afirmó.

Además, destacó la calidad de la cadena industrial y frigorífica chaqueña. “Los chacinados tienen una calidad extraordinaria y tenemos que sentirnos orgullosos. El mayor capital que tiene el Chaco es el productor, con una voluntad inquebrantable de seguir desarrollándose”, sostuvo.

En la misma línea, el subsecretario de Industria, Patricio Amarilla, calificó como “estratégica” la creación de esta mesa y aseguró que permitirá un desarrollo más eficiente de toda la cadena productiva. “Tenemos intervención de Nación, de la provincia y de distintos sectores, cumpliendo con lo que nos pidió el gobernador: una verdadera articulación público- privada”, expresó.

Asimismo, destacó el impacto positivo que tendrá sobre la logística, los productores de granos, las granjas porcinas, la industria frigorífica y los empresarios vinculados al sector.

A su turno, el director Nacional de Producción Porcina, Eduardo Terrado, remarcó las condiciones favorables que tiene el Chaco para el crecimiento de esta actividad. “El Chaco es un gran productor de soja y maíz, insumos esenciales para generar esta proteína tan necesaria en el mundo. El cerdo es la primera proteína animal consumida en el planeta y estamos destinados a producir algo que el mundo necesita”, explicó.

Terrado también destacó el compromiso político y productivo de la provincia. “Argentina tiene condiciones inmejorables para la producción porcina y cuenta con capital humano y decisiones políticas firmes para avanzar en este camino”, afirmó.

Finalmente, celebró la participación de productores, autoridades, escuelas agropecuarias e industriales en la reunión constitutiva de la mesa. “Esto fortalece tanto a la Nación como a la provincia”, concluyó.

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