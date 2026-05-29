EL GOBIERNO ANUNCIÓ EL ENVÍO DE LA LEY DE SOCIEDADES AL CONGRESO: DE QUÉ SE TRATA

«Esto es esencial en un mundo tan cambiante como el que vivimos. También implica menos trabas burocráticas y más libertad para trabajar. Las sociedades podrán someter sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional. Y también podrán pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia. Este tipo de libertad de contrato ha sido el pilar de otros centros mundiales de negocios como Dubai», detalló.

Seguidamente, manifestó la nueva facilidad de la ley: «Permitimos la digitalización plena de la sociedad: domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de la sociedad por firma digital o electrónica, legajo digital público para cada empresa. Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia. En una de las innovaciones más revolucionarias, distinguimos a las empresas que funcionan bajo esquemas de automatización y descentralización».

«Por supuesto que la ley tiene un sin número de otras modernizaciones», sumó, para luego explicar algunas de ellas en su mensaje en X.

Finalmente, agradeció a su equipo y aseguró que ahora se viene «el debate parlamentario», para el cual el Gobierno espera el apoyo de los dialoguistas de siempre.