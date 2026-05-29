DEMORARON A UNA PAREJA Y RECUPERARON ELEMENTOS SUSTRAÍDOS DE UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN

Efectivos de la División Custodia de Espacios Verdes demoraron este viernes a un hombre de 39 años y una mujer de 36, acusados de sustraer elementos de una obra en construcción ubicada sobre avenida Wilde al 700.

La intervención se produjo esta tarde, tras una alerta emitida que informaba sobre una pareja que trasladaba objetos presuntamente robados.

Luego de una búsqueda por la zona, los uniformados lograron interceptar a los sospechosos y secuestrar dos andamios que eran transportados en un carrito de hierro.

Los demorados y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la unidad policial interviniente para las actuaciones correspondientes.

Relacionado