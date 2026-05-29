SÁENZ PEÑA: CAYÓ UNA MUJER BUSCADA POR NARCOTRÁFICO

Una mujer de 47 años que tenía un pedido de captura vigente por una causa vinculada al narcotráfico fue detenida este viernes por la mañana, en Presidencia Roque Sáenz Peña.

El procedimiento se concretó alrededor de las 10, en una vivienda del barrio San Cayetano, luego de que efectivos policiales recibieran una orden judicial emitida por la Cámara Primera en lo Criminal, que disponía su inmediata detención.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, la mujer era requerida en una causa por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. A partir de tareas de inteligencia, averiguaciones y seguimiento, los investigadores lograron establecer el lugar donde se encontraba y concretaron su captura.

Las mismas fuentes indicaron que la sospechosa intentaba mantenerse fuera del alcance de la Justicia, por lo que se realizaron diversas diligencias para dar con su paradero.

Tras su detención, fue trasladada a la División de Violencia Familiar y de Género de Sáenz Peña, donde quedó formalmente notificada de su situación procesal y a disposición de las autoridades judiciales que intervienen en la causa.