¿SUPERCLÁSICO INTERNACIONAL? CUANDO PODRÍAN ENFRENTARSE RIVER Y BOCA EN LA COPA SUDAMERICANA
Tras la eliminación de Boca de la Copa Libertadores, el cuadro de la Sudamericana dejó abierta la posibilidad de un nuevo cruce con River. ¿Cuándo?
El sorteo de la fase final de la Copa Sudamericana 2026 dejó un escenario que rápidamente encendió la ilusión —y también la tensión— entre los hinchas argentinos: Boca y River podrían volver a cruzarse en una serie internacional, tras la eliminación del Xeneize de la Copa Libertadores este jueves.
Después de quedar ubicados en la misma mitad del cuadro, apareció la posibilidad de un nuevo Superclásico continental, algo que inevitablemente remite a algunos de los enfrentamientos más recordados de la historia reciente entre ambos clubes.
Sin embargo, para que ese cruce finalmente ocurra todavía queda bastante camino por recorrer. Boca deberá afrontar primero el repechaje del torneo frente a O’Higgins de Chile luego de haber quedado relegado desde la Copa Libertadores. En caso de avanzar, el equipo xeneize enfrentará en octavos de final a Recoleta de Paraguay.
River, por su parte, accedió directamente a los octavos tras terminar como líder de su grupo y aguardará por el ganador de la serie entre Caracas de Venezuela e Independiente Santa Fe de Colombia. Con el cuadro ya confirmado, Boca y River solamente podrían verse las caras en semifinales, instancia prevista para octubre.
La posibilidad de nuevo Superclásico entre River y Boca sacude a los fanáticos
La posibilidad de un nuevo duelo internacional entre ambos clubes generó inmediatamente repercusión entre los fanáticos, sobre todo por el peso histórico de los antecedentes continentales entre el Millonario y el Xeneize.
Uno de los cruces más recordados en la Sudamericana fue el de 2014, cuando River eliminó a Boca en semifinales en una serie cargada de tensión y momentos icónicos. Aquel enfrentamiento quedó marcado por el penal atajado por Marcelo Barovero a Emmanuel Gigliotti en la Bombonera y por el gol de Leonardo Pisculichi en el Monumental.
Desde entonces, cada posible cruce internacional entre ambos equipos suele convertirse en uno de los grandes focos de atención del fútbol sudamericano.
Mientras tanto, el camino hacia ese eventual Superclásico aparece exigente para los dos. Boca deberá superar varias instancias tras el golpe sufrido en la Libertadores, mientras que River buscará sostener su buen presente continental frente a rivales que históricamente suelen complicar en este tipo de definiciones.