¿SUPERCLÁSICO INTERNACIONAL? CUANDO PODRÍAN ENFRENTARSE RIVER Y BOCA EN LA COPA SUDAMERICANA

La posibilidad de nuevo Superclásico entre River y Boca sacude a los fanáticos

La posibilidad de un nuevo duelo internacional entre ambos clubes generó inmediatamente repercusión entre los fanáticos, sobre todo por el peso histórico de los antecedentes continentales entre el Millonario y el Xeneize.

Uno de los cruces más recordados en la Sudamericana fue el de 2014, cuando River eliminó a Boca en semifinales en una serie cargada de tensión y momentos icónicos. Aquel enfrentamiento quedó marcado por el penal atajado por Marcelo Barovero a Emmanuel Gigliotti en la Bombonera y por el gol de Leonardo Pisculichi en el Monumental.

Desde entonces, cada posible cruce internacional entre ambos equipos suele convertirse en uno de los grandes focos de atención del fútbol sudamericano.

Mientras tanto, el camino hacia ese eventual Superclásico aparece exigente para los dos. Boca deberá superar varias instancias tras el golpe sufrido en la Libertadores, mientras que River buscará sostener su buen presente continental frente a rivales que históricamente suelen complicar en este tipo de definiciones.