«CIRCO»: JORGE SAMPAOLI SE REPROCHÓ HABER FESTEJADO EL MUNDIAL 78 Y ASEGURÓ QUE NO DEBERÍA VER EL MUNDIAL 2026

Sampaoli profundizó en su autocrítica y explicó cómo la euforia deportiva terminó quebrando sus propias convicciones en 1978. «Me volví de plástico, manipulable en relación a lo que estábamos viviendo. Me preocupé más por mí que por el resto. Estaba tan feliz que Argentina sea campeón del mundo que me terminé olvidando de mi pensamiento, mis ideales, mi lucha», sostuvo.

Finalmente, el entrenador nacido en Casilda trazó un paralelismo con el presente y extendió su postura ética hacia el certamen que comenzará en los próximos días en suelo estadounidense. «No tendría que haber visto aquel Mundial, como tampoco este que viene, por el genocidio y por la guerra», concluyó de manera categórica, dejando en claro su rechazo a las políticas internacionales del país organizador de la nueva cita máxima.

Jorge Sampaoli reveló que estuvo cerca de dirigir a Boca

Durante la misma nota, el exentrenador de la Selección Argentina contó detalles de las charlas que tuvo con la dirigencia de Boca en el pasado.

“Estuve muy cerca de dirigir a Boca dos veces, querían que yo esté. La última, con Daniel Angelici, quedé a un paso. Ser hincha de River no me condiciona para dirigir a Boca”, aseguró el entrenador.

En el mismo marco, Sampaoli también recordó cómo fueron aquellos acercamientos. “Ellos querían que yo esté. Cuando alguien te quiere de verdad trata de hacer todo lo posible para que vos estés”, expresó al referirse a los contactos que existieron en diferentes momentos.