IMPORTANTE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE JUAN JOSÉ CASTELLI Y LA UNCAUS PARA FORTALECER LA FORMACIÓN DE FUTUROS VETERINARIOS
El intendente Pío Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, mantuvo una importante reunión con el rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), Abog. Germán Oestmann, y el secretario Académico, Esp. Abog. Manuel Alejandro Ricardone, con el objetivo de avanzar en la firma de un convenio específico que permitirá fortalecer la formación académica y práctica de estudiantes de la carrera de Veterinaria.
📚 El acuerdo fue suscripto entre la Municipalidad de Juan José Castelli y la Carrera de Veterinaria de la Universidad Nacional del Chaco Austral, consolidando un importante vínculo institucional entre el municipio y la casa de altos estudios.
✅ A través de este convenio, ambas instituciones se comprometen a implementar el Módulo de Intensificación Práctica (MIP), bajo modalidad presencial, permitiendo que estudiantes avanzados puedan desarrollar prácticas profesionales en territorio, fortaleciendo su formación académica mediante experiencias reales y contacto directo con el ámbito laboral.
🐄🌱 Este convenio representa un gran aporte para toda la región, teniendo en cuenta que Juan José Castelli y sus zonas de influencia se consolidan cada vez más como un punto clave en la actividad ganadera del norte chaqueño. La formación de nuevos profesionales vinculados a la sanidad animal y la producción ganadera resulta fundamental para acompañar el crecimiento y desarrollo del sector productivo.
🙌 Además, esta articulación permitirá generar acciones conjuntas de acompañamiento técnico, capacitación y fortalecimiento productivo, beneficiando tanto a estudiantes como a productores de la región.
🤝 Desde el municipio destacaron que este tipo de acuerdos consolidan el trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones educativas, generando más oportunidades de capacitación y crecimiento para los jóvenes de la región.
🗣️ El intendente Pío Sander remarcó la importancia de continuar fortaleciendo vínculos con las universidades públicas, impulsando políticas que acerquen más oportunidades de formación y desarrollo profesional a la comunidad.
Municipalidad Juan José Castelli
Pío Oscar Sander
Ismael Pablo Barnes
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