LA MUNICIPALIDAD DE JUAN JOSÉ CASTELLI INFORMA QUE SE CONTINÚA LLEVANDO ADELANTE EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD EL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RAMAS DE PODA Y DESCACHARRADO.
Este operativo viene realizando importantes intervenciones programadas, por lo que se solicita a los vecinos preparar para los días asignados todos los cacharros, ramas de poda y elementos en desuso, colocándolos de manera ordenada sobre las veredas para facilitar el trabajo del personal municipal.
Es importante sacar los desechos únicamente en los días establecidos dentro del cronograma del operativo, contribuyendo así al orden, la limpieza y el cuidado de nuestra ciudad.
Asimismo, se informa que el operativo previsto en barrio 60 Viviendas y barrio Bicentenario, será reprogramado para el 1 de junio debido a las inclemencias climáticas, mientras que el martes 2 continuará en Quinta 18 y barrio 70 Viviendas.
Entre todos seguimos construyendo una ciudad más limpia y ordenada. Colaboremos con el municipio, el beneficio es para toda la comunidad.