Sáb. May 30th, 2026

LA MUNICIPALIDAD DE JUAN JOSÉ CASTELLI INFORMA QUE SE CONTINÚA LLEVANDO ADELANTE EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD EL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RAMAS DE PODA Y DESCACHARRADO.

por Redaccion J 6 horas atrás
Este operativo viene realizando importantes intervenciones programadas, por lo que se solicita a los vecinos preparar para los días asignados todos los cacharros, ramas de poda y elementos en desuso, colocándolos de manera ordenada sobre las veredas para facilitar el trabajo del personal municipal.
🚧Es importante sacar los desechos únicamente en los días establecidos dentro del cronograma del operativo, contribuyendo así al orden, la limpieza y el cuidado de nuestra ciudad.
♻️ Asimismo, se informa que el operativo previsto en barrio 60 Viviendas y barrio Bicentenario, será reprogramado para el 1 de junio debido a las inclemencias climáticas, mientras que el martes 2 continuará en Quinta 18 y barrio 70 Viviendas.
🤝 Entre todos seguimos construyendo una ciudad más limpia y ordenada. Colaboremos con el municipio, el beneficio es para toda la comunidad.

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com