RECUPERARON UNA MOTOCICLETA ROBADA TRAS UN RÁPIDO OPERATIVO PREVENTIVO

Efectivos de la División Patrulla Preventiva recuperaron este viernes una motocicleta Motomel Blitz de 110 cilindradas que había sido sustraída momentos antes en inmediaciones de Remedios de Escalada y Uruguay.

El procedimiento se concretó cerca de las 16:50, cuando personal policial fue alertado sobre el robo del rodado. Durante las recorridas, los agentes localizaron la motocicleta abandonada sobre avenida Los Inmigrantes al 1200, frente al Domo del Centenario.

Según se informó, dos sujetos que trasladaban el vehículo lo arrojaron al suelo y escaparon al advertir la presencia policial.

La motocicleta fue recuperada y puesta a disposición de la unidad interviniente para continuar con las actuaciones correspondientes.

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