MILEI SE REUNIÓ CON EL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS Y ANUNCIARON INVERSIONES POR U$S8 MIL MILLONES
El Presidente recibió en Casa Rosada a representantes norteamericanos y empresarios del sector farmacéutico en una jornada atravesada por anuncios económicos.
Javier Milei recibió este viernes en Casa Rosada al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y a distintos representantes vinculados al sector empresarial y político norteamericano, en una jornada donde además se confirmó un plan de inversiones por u$s8.000 millones destinado al área farmacéutica y de investigación clínica en Argentina.
El encuentro volvió a mostrar el fuerte alineamiento que el Gobierno mantiene con Washington desde la llegada de La Libertad Avanza al poder, una relación que en los últimos meses se profundizó tanto en materia diplomática como económica.
Durante la actividad oficial también participaron empresarios ligados a laboratorios internacionales y referentes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), entidad que nuclea a compañías multinacionales del sector salud con presencia en el país.
Según trascendió, la inversión anunciada estará orientada principalmente al desarrollo de investigación biomédica, ensayos clínicos y ampliación de infraestructura vinculada a la industria farmacéutica. El objetivo, de acuerdo con lo planteado por los distintos actores involucrados, es posicionar a la Argentina como uno de los polos regionales más importantes en materia de innovación médica y producción científica.
El comunicado del gobierno de Javier Milei
Desde el oficialismo destacan que el desembolso forma parte de una estrategia más amplia destinada a atraer capitales extranjeros mediante esquemas de beneficios fiscales, desregulación económica y programas de incentivo impulsados por el Gobierno nacional.
El anuncio se produjo además en un contexto donde la administración libertaria busca mostrar señales de respaldo internacional y generación de inversiones luego de varios meses atravesados por discusiones políticas internas, tensión social y fuertes debates económicos alrededor del ajuste fiscal.
En paralelo, el vínculo entre Milei y Estados Unidos se convirtió en uno de los ejes centrales de la política exterior argentina. Desde el inicio de su gestión, el Presidente profundizó acuerdos de cooperación económica, comercial y estratégica con la administración norteamericana, además de sostener un discurso de fuerte cercanía ideológica con Washington.
En ese marco, la llegada de inversiones vinculadas al sector farmacéutico aparece también como una señal política para el Gobierno, que intenta consolidar una narrativa enfocada en la apertura de mercados, el ingreso de divisas y el desembarco de empresas internacionales.
La jornada en Casa Rosada incluyó además reuniones con representantes del sector tecnológico y de infraestructura digital, mientras distintos funcionarios nacionales continúan trabajando en proyectos ligados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales apuestas económicas del oficialismo para captar financiamiento externo.