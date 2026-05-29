JUAN JOSE CASTELLI APREHENDIERON A UNA PAREJA CON HERRAMIENTAS DE DUDOSA PROCEDENCIA

Intervinieron efectivos de Investigaciones Complejas Interior.

El procedimiento se realizó cerca de las 2:10 de este viernes, en inmediaciones de calle Padre Holzer y Salta de la ciudad de Juan José Castelli. Personal de la División Investigaciones Complejas Interior puso a disposición de la Comisaría Primera a un hombre de 28 años y una mujer de 21 años.

Durante la intervención, los uniformados secuestraron un maletín plástico color azul con diversas herramientas en su interior y una amoladora, elementos que estaban en poder de los dos sujetos, quienes no lograron justificar su procedencia.

Conforme lo dispuesto por la Fiscalía de Investigación N° 2, se iniciaron actuaciones por “Supuesta Investigación Actuada”, notificándose la aprehensión de ambas personas, mientras se aguardan nuevas directivas sobre su situación legal.

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