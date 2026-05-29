EDUCACIÓN REALIZÓ EL ENCUENTRO PROVINCIAL “CIENTÍFICOS POR UN DÍA” CON LA PARTICIPACIÓN DE 31 CLUBES DE CIENCIAS

La actividad se desarrolló en el Centro de Innovación ELE de Resistencia y reunió a estudiantes y docentes de 21 localidades chaqueñas.

La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, acompañó este viernes el inicio del Encuentro Provincial de Clubes de Ciencias “Científicos por un día”, realizado en el Centro de Innovación ELE de Resistencia, recientemente inaugurado por el gobernador Leandro Zdero. La propuesta reunió a 31 clubes de ciencias conformados por estudiantes y docentes de jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias e institutos superiores provenientes de 21 localidades de la provincia.

El encuentro tuvo como objetivo generar espacios de intercambio, divulgación y participación científica de las comunidades educativas, promoviendo el desarrollo de vocaciones científicas y tecnológicas mediante experiencias participativas, talleres, charlas, muestras interactivas y actividades recreativas vinculadas a la ciencia, la innovación y el conocimiento.

Durante el acto de apertura, la ministra Sofía Naidenoff destacó el valor de los clubes de ciencias como espacios de aprendizaje y participación. “Los clubes de ciencias tienen una característica particular que rompen el molde desde que se originan, son espacios extra clases; es una fuerza, más que nada, de voluntades”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que “nacen por las ganas de los chicos que conllevan el espíritu del docente para acompañarlos” y remarcó: “Sin el espíritu del docente y las ganas de participar, el club no tiene sentido”.

Asimismo, explicó que el encuentro busca ofrecer “un espacio nuevo y agradable de aprendizaje, para que los chicos lo disfruten”, acercándolos a las nuevas tecnologías, la robótica y la programación.

La ministra también señaló que, además de las actividades científicas y tecnológicas, los estudiantes pudieron participar de visitas a museos de arte y arqueología y recorridas por la ciudad de Resistencia, propuestas realizadas el jueves por la tarde con la llegada de las delegaciones.

Naidenoff destacó además el crecimiento de estas iniciativas en la provincia: “Hoy contamos con 173 clubes de ciencias y queremos que haya más. El año que viene haremos un gran encuentro con todos los clubes de la provincia”, afirmó.

Por su parte, el subsecretario de Ciencia y Tecnología, Facundo Benítez, celebró la participación de delegaciones de distintas localidades chaqueñas y resaltó la importancia de fortalecer la enseñanza de las ciencias y las tecnologías en el sistema educativo. “Esto también permite fortalecer los procesos de comprensión lectora que tanto se está trabajando como política educativa en la provincia para brindar aprendizajes de calidad”, manifestó.

Benítez agradeció el compromiso de docentes y escuelas que impulsan estos espacios de aprendizaje y destacó especialmente al Club de Ciencias de la Escuela de Educación Técnica (EET) N° 21 de Resistencia, que representará a la Argentina en una competencia mundial.

En ese marco, felicitó a las alumnas Ámbar Palacios y Naiara Romero, técnicas químicas y finalistas nacionales del Premio Junior del Agua, organizado por AIDIS y la Embajada de Suecia en Argentina, quienes presentaron el diseño de un material absorbente de arsénico basado en madera de algarrobo.

Durante la jornada se desarrollaron actividades de integración entre clubes de ciencias, experiencias astronómicas, propuestas de robótica e inteligencia artificial, talleres de laboratorio, programación, mapping y producción multimedia, además de dinámicas grupales y actividades científicas al aire libre.

También participaron instituciones y organismos vinculados a la divulgación científica y tecnológica, entre ellos representantes del CONICET, clubes de ciencias y espacios museísticos.

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