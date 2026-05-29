DE CARA AL MUNDIAL, REFUERZAN LA VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPIÓN EN EL CHACO

Ante la compleja situación epidemiológica internacional y la realización de eventos deportivos masivos, entre ellos, el Mundial, el Ministerio de Salud del Chaco intensificará las acciones de vacunación y control de carnet para viajeros, mediante postas distribuidas en distintas regiones de la provincia.

El Ministerio de Salud del Chaco anunció el refuerzo de la campaña de vacunación contra el sarampión destinada a personas que tengan previsto viajar a eventos internacionales, entre ellos, el próximo Mundial, en el marco de las medidas preventivas ante el escenario epidemiológico global.

La estrategia contempla la instalación de postas sanitarias en distintas regiones de la provincia, donde se realizará control de carnet y aplicación de vacunas, con el objetivo de fortalecer la prevención frente a la circulación internacional del virus y el riesgo de importación de casos.

Desde la cartera sanitaria explicaron que la iniciativa cobra especial relevancia, debido a la compleja situación epidemiológica registrada en países sede y de la región, como Estados Unidos, México y Canadá, donde actualmente se reportan brotes y aumento de casos de sarampión.

En este contexto, remarcaron que Argentina mantiene una situación epidemiológica de baja magnitud y sin circulación viral sostenida, mientras que la provincia del Chaco continúa libre de sarampión, sin casos registrados durante el período analizado.

Las autoridades sanitarias recordaron la importancia de contar con el esquema de vacunación completo antes de realizar viajes internacionales, especialmente a eventos que impliquen gran concentración de personas y movilidad entre países.

Asimismo, destacaron que la vacunación constituye la herramienta más efectiva para prevenir el sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que puede generar complicaciones graves, principalmente en niños y personas no inmunizadas.

Desde Salud se instó a la población a acercarse a los vacunatorios y postas habilitadas para verificar el estado del carnet y completar las dosis correspondientes, reforzando así la protección individual y colectiva.